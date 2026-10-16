Fatih'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
İstanbul Fatih'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, bu kapsamda Fatih'teki bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerindeki aramalarda, farklı kişilere ait olabileceği değerlendirilen geçici koruma kimlik belgeleri, kişisel bilgiler içeren evraklar, çeşitli ıslak imzalı belgeler, kaşe, yazıcı, 2 dizüstü bilgisayar, 4 zanlının kullanımında bulunan toplam 6 cep telefonu ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
AA'nın haberine göre operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.