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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

        Fatih'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

        İstanbul Fatih'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 00:40 Güncelleme:
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        Fatih'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, bu kapsamda Fatih'teki bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerindeki aramalarda, farklı kişilere ait olabileceği değerlendirilen geçici koruma kimlik belgeleri, kişisel bilgiler içeren evraklar, çeşitli ıslak imzalı belgeler, kaşe, yazıcı, 2 dizüstü bilgisayar, 4 zanlının kullanımında bulunan toplam 6 cep telefonu ele geçirildi.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        AA'nın haberine göre operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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