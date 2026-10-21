Feci kaza! Su deposuyla birlikte düştü!

Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı müstakil evin damında tamirini yaptığı su deposuyla birlikte aşağı düşen Necati Saygıcak (59) hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Necati Saygıcak, su deposunun tamiri için iki katlı evin damına çıktı.

Saygıcak bu sırada dengesini kaybederek depoyla birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, Saygıcak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Necati Saygıcak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.