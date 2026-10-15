Fenalaştı, aracını durdurdu! Kurtarılamadı!

Sel sularına kapılan kişi için arama çalışmaları başlatıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Kullar mevkisinde iddiaya göre dün akşam saatlerinde barakasında bulunan eşyalarını sel riskine karşı kurtarmak isteyen eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli, derenin taşmasının ardından sel sularına kapıldı. Gedikli'den dün akşam saatlerinden itibaren ... Daha Fazla Göster Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Kullar mevkisinde iddiaya göre dün akşam saatlerinde barakasında bulunan eşyalarını sel riskine karşı kurtarmak isteyen eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli, derenin taşmasının ardından sel sularına kapıldı. Gedikli'den dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiyeye bağlı arama-kurtarma ekipleri sel sularının bulunduğu hat boyunca arama çalışması başlattı. (DHA) Daha Az Göster