Fenalaştı, aracını durdurdu! Kurtarılamadı!
Mersin'de yaşanan feci olayda, otomobiliyle seyir halindeyken fenalaşan Murat Yıldız adlı sürücü yaşamını yitirdi
Giriş: 15 Ekim 2026 - 15:00 Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken fenalaşan sürücü yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre otomobilin sürücüsü Murat Yıldız (53) henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı.
Aracı durduran Yıldız'ın zor durumda olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi otopsi için morga konuldu.
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