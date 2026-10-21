Fon teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, sermaye piyasasında bir "fon soygunu" yaşandığını, bu durumun yatırımcıların uğradığı mali kayıplarla sınırlı olmadığını söyledi.

Kaya, sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirterek, iktidarın "Bu konu yargıda, onun için komisyon kuramayız" açıklamalarını eleştirdi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, sermaye piyasasında gerçekleştirilen ve soruşturmaya konu olan işlemleri "organize soygun ve nitelikli dolandırıcılık" olarak tanımladı.

Türkiye'nin 2021 yılından sonra yaşadığı yüksek enflasyonun bu duruma zemin hazırladığını ifade eden Usta, "Bir yerden bundan nemalanmak isteyen açgözlüler, suça bulaşanlar var ama öbür taraftan insanlar yüksek enflasyonda parasını değerlendirmek, parasının erimesini engellemek için bir kısım arayışlara girdiler ve bu fonlara o yüzden para yatırma konusunda insanlar istekli oldu." dedi.

REKLAM

Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya 'Ucu nereye dokunursa dokunsun biz bu işe gideceğiz' gerçekten o sözünde durması lazım, ucu nereye gidiyorsa gitsin bu işin üzerine gidilmesi gerekir. Bu da şeffaflıkla, hukuk içerisinde kalmakla, adil davranmakla olur. Bir de düzgün denetim mekanizması kurarsınız, bu işi düzgün yönetecek, bir de strateji geliştirecek kurul oluşturursunuz ancak bu işler böyle olabilir ama çözmek isteniyorsa. Şu ana kadar üzülerek söylemek istiyorum ki çözülme yönünde bir irade yok ve ciddi mağduriyetler olacak."

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da fon soruşturmalarına değinerek, 455 bin 758 tekil kişiyi ilgilendiren bir mağduriyetin yaşandığını dile getirdi.

REKLAM

Akay, "İçerisinde öğretmeni, doktoru, emeklisi asgari ücretlisi, diş hekimi, hemşiresi, mavi yakalısı, beyaz yakalısı var. Bunlar enflasyon altında paralarının ezilmemesi, daha yüksek getiri elde etmek için bu fonlara paralarını yatırmışlar. 71 yaşında kalp hastası teyzemiz var, birikimini yatırmış, parasını kaybetmiş, depremden kurtulmuş, önümüzdeki 15 gün içerisinde evlenecek bir çift parasını buraya yatırmış, kaybetmiş, emekli tazminatını, kıdem tazminatını, ihbar tazminatını yatıranlar var ve paraları burada kalmış, hiçbirisi bu paralarını alamıyor ve bu kriz bağıra bağıra gelmiş esasında." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Akay, bazı kamu bankalarının yöneticilerinin bu fonlardan fahiş kazanç elde ettiğini iddia ederek, bu konuyla ilgili yetkililerden açıklama beklediklerini söyledi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu, 30 Eylül 2026 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı çerçevesinde 66 yatırım fonunun tasfiye işlemlerinin tamamlandığını, 45 bin 747 kişiye toplam 40,8 milyar lira tutarında ödeme yapıldığını belirtti.

Tasfiye sürecindeki fonların sayısının 131'den 65'e düştüğünü dile getiren Kalaycı, şunları kaydetti:

"Kanun teklifiyle, kapsama giren fonların tasfiyesinin Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve denetiminde tasfiyeyle görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütülmesi düzenlenmektedir. Kurula varlık tespiti ve nakde çevirme, değerleme, fon pay sahipliği mutabakatı, ara ve nihai ödeme ile dağıtım sırası gibi birbirine bağlı tasfiye aşamalarının tek bir idari çerçevede yürütülmesini sağlamaya yönelik yetki verilmektedir. Ayrıca, fon pay sahipliğini fon bazında ve farklı kayıt sistemlerinin mutabakatı sonucunda belirlenmesi esası getirilmektedir. Fon varlıklarının satışında temel ölçüt, işlemin süratle tamamlanmasıyla fon pay sahiplerinin ortak menfaati gözetilerek mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesidir."

REKLAM

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, teklifin genel ve kalıcı bir denetim reformundan ziyade belirli bir kriz için tasarlanmış özel bir düzenleme olduğunu savunarak, "Gelecekte benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için hangi yapısal önlemler alınmalıdır? Bu kanun teklifinde yok. Böyle vurgunların ortaya çıkmasını önleyecek ekonomik politik aklın kurumsal inşası nasıl yapılır? Etkili, bağımsız ve şeffaf bir denetim sistemi nasıl kurulur? Bu soruların cevabı bu kanun teklifinde yok." ifadelerini kullandı.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kanun teklifinin bir sürü hukuki soruna yol açabilecek, oldukça sınırlı bir kanun teklifi olduğunu savunarak, "Toplanan parayı kime, hangi hesapla, hangi takvimde ödeyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.

REKLAM

Özlale, Yeni Parti milletvekillerinin her gün ABD merkezli X sosyal medya platformunda fon mağdurlarını dinlediğini ve onların çok büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Fon mağdurlarını, fonzedeleri fonzadelerden ayıran bir kanun teklifiyle gelin." dedi.

Şahsı adına söz alan teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, kanun teklifinin, tasfiye işlemlerinin SPK'nin gözetim ve denetiminde görevli kuruluşlar eliyle yürütülmesini düzenlediğini belirtti.

Aksu, kanun teklifinin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tasfiye sürecinde yatırımcılarımızın en büyük beklentisi elbette ödemelerin bir an önce yapılmasıdır. Kanun teklifinde objektif, adil bir dağıtım ölçütü olarak net yatırım tutarı benimsenmiştir. Net yatırım tutarı yatırımcının fona fiilen koyduğu nakit giriş ve çıkışları üzerinden hesaplanacaktır. Üstelik bu tutar, tasfiye tarihine kadar tüketici fiyat endeksleri ve yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranlarının aritmetik ortalamasıyla güncellenecektir. Fonların tasfiyesi gerçekleştirilirken her bir fonun ödemesi fonun kendi mal varlığından sağlanacaktır.

REKLAM

Yatırımcıların nihai tasfiyeyi beklerken mağdur olmamaları adına belirlenen net yatırım tutarını aşmamak kaydıyla kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilmesine imkan sağlanmaktadır. Bu bir tavan değildir, bir ara ödemedir. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan vatandaşlarımıza tutarın tamamı ödenebilecek, fondaki mevcut nakdin yetersiz olması halinde ise net yatırım tutarı en düşük olan yani en küçük yatırımcılardan başlanarak ödemeler gerçekleştirilecektir. Bu sayede yapılan değerlendirme ve analizlere göre 390 bin fon pay sahibinin nihai pay hakları korunarak net yatırım tutarlarının ödemesinin gerçekleşeceği öngörülmektedir."

REKLAM

Aksu, "Yasa teklifiyle mevzuata aykırı veya şeklen uygun görünse bile gerçek bir ekonomik amacı olmayan repo, ters repo, karşılıksız kredi ve muvazaalı işlemlerle ilişkili taraflara veya üçüncü kişilere aktarılan para, sermaye piyasası aracı, mal, hak ve alacakların şahsi sorumluluk kapsamında takip edilmesi amaçlanmaktadır." dedi.

Genel Kurulda teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.