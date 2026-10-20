İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi alan Sezer, aslına uygun şekilde ihya edilen mevlevihanenin sema gösterileri ve kültürel etkinliklerle ecdadın manevi mirasını yaşatacağını, kadim Edirne'nin tarihi ve kültürel zenginliğine değer katacağını belirterek, "Bu kıymetli eserin yeniden ihyasına verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.