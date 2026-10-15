10 bin 963 tescilli anıt ağacın da gelecek kuşaklara taşınması için bakım ve rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Yaşlanma, hastalıklar ve çevresel etkiler nedeniyle bakım ihtiyacı oluşan ağaçların sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve mekanik dayanımlarının desteklenmesi amacıyla çeşitli uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bakım çalışmalarında ağaç gövdelerindeki çürümüş dokular temizleniyor. Gerekli durumlarda ilaçlama ve çam katranı uygulamaları yapılarak böcek ve mantar istilalarına karşı ağacın direnci artırılıyor. Gövdelerdeki kovuk ağızları ise paslanmaz krom tel örgü ve koruyucu macun kullanılarak "yalancı dolgu" yöntemiyle kapatılıyor.