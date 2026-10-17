Sıraya bir gün önce girdiğini söyleyen TIR şoförü Sait Özkan, "Dünden beri buradayız, kuyruktayız. Şu anda 20'nci kilometrede kuyruktayız. 2 günden beri kuyruklarda geziyoruz. Ne Bulgar tarafı çalışıyor ne Türk tarafı çalışıyor. Biz burada rezil oluyoruz yani. Daha ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Ama 2 gün ama 3 gün. Kapıya daha 20 kilometre var. Çalışırlarsa 2 vardiya yetişebiliriz yoksa hayatta yetişemeyiz. Bulgar'a soruyorsun, Bulgar bu Türk salmıyor. Türk'e soruyorsun, Bulgar diyor Türk salmıyor. Biz ne yapalım? İki arada bir derede rezil olduk. Yolun üzerinde bir tuvaletimiz yok. Yemeğimiz bitmek üzere. Bakalım nerede yemek yiyeceğiz bundan sonra? Kuru gıdamızı aldık, 2 günden beri yollardayız. Bakalım bundan sonra ne olacak" dedi.