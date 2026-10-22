Ilgaz'ın bu büyük destanın yalnızca şahidi değil, aynı zamanda önemli bir parçası olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti: "Bu dağlar, bu yollar, bu köyler bağımsızlık mücadelesinin sessiz tanıklarıdır. Bizlere düşen görev bu tarihi mirası yalnızca anmak değil, onu gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. Çocuklarımız bilmelidir ki bu Cumhuriyet kolay kurulmadı. Gençlerimiz bilmelidir ki bu bayrak göklerde kendiliğinden dalgalanmadı. Hepimiz bilmeliyiz ki İstiklal Yolu, yalnızca geçmişten bugüne uzanan bir yol değil, birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhumuzun simgesidir."