Küçükbaş hayvancılık projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 272 bin 900 hayvanın yetiştiricilere teslim edildiğini belirten Şişman, şunları kaydetti: "Özellikle Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi bir koyunculuk projesi. Bu projeyle ilgili olarak yaklaşık olarak 2 bin 700 yetiştiricimize bugüne kadar 272 bin 900 civarında hayvanı teslim ettik. Burada erkek çiftçilerimizle kıyasladığımız zaman yüzde 15 oranında kadın çiftçilerimizin projeden faydalandığını görüyoruz. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamındaki çiftçilerimize baktığımız zaman da 30 civarında kadın çiftçimiz bu projeden istifade etmiş. Kanatlı hayvan da dağıttık. Burada da yine yüzde 15 oranında kadın üretici destek aldı. Kadın çiftçilerimizle ilgili çok güzel örnekler, Türkiye'ye model olabilecek örnekler. Biz de saha ziyaretlerimizde müşahede ediyoruz."