Taşıma sürecinde her bir ağaç için özel karekod uygulaması olacağı, hangi ağacın nereye taşındığının adım adım takip edilebileceği kaydedilen açıklamada, "Proje tamamlandığında alan yeniden ağaçlandırılarak kapsamlı bir peyzaj düzenlemesi yapılacak. Çalışmalar sadece ulaşımı değil, bölgenin çevre ve altyapı sorunlarını da çözecek. Ağaç naklinin hemen ardından İSKİ sahaya inecek. Mevcutta birlikte akan atık su ve yağmur suyu hatları birbirinden tamamen ayrılacak. Yenilenen altyapı sayesinde iki ilçede yaşanan su baskını, sel ve taşkın manzaraları tarihe karışacak" açıklamasında bulunulmuştu.