Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bursa'nın fethinin 700. yılında "Mehterler Buluşması"

        Bursa'nın fethinin 700. yılında "Mehterler Buluşması"

        Bursa'nın fethinin 700. yılında dört farklı şehirden dokuz mehter takımı, şehrin dört bir tarafında vatandaşları mehter marşlarıyla buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 18:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde dört farklı şehirden dokuz mehter takımının katılımıyla "Mehterler Buluşması" gerçekleştirildi.

        2

        Etkinlik, şehrin dört bir tarafında vatandaşları mehter marşlarıyla buluşturdu.

        3

        Etkinlikler kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Osmangazi Tophane Meydanı’nda, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Mudanya sahilinde, Bursa Uludağ Mehteran Takımı Osmangazi Gazi Orhan Parkı’nda, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Gemlik sahilinde, Tarihî Bursa Mehter Takımı ise Nilüfer Balkan Parkı’nda sahne aldı. Farklı noktalarda gerçekleştirilen konserlerde seslendirilen mehter marşları, vatandaşlara tarihî ve coşku dolu anlar yaşattı.

        4

        Etkinlik kapsamında Ayna müzik grubu da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi.

        5

        Konser öncesinde sahne alan İstanbul Türk Tarihi Musikisi Mehter Takımı, seslendirdiği mehter marşlarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

        6

        "Mehterler Buluşması"nın ikinci gününde (bugün) saat 19.30'da "700 Yılın Sesi Bursa Mehteri" sergisinin açılışı, Merinos AKKM Osmangazi Salonu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilecek. Ardından saat 20.00'da Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı ve Şef Eray İnal'ın Anatolian Symphonic Project eşliğinde sahne alacağı "Klarnetin Yıldızları" konseri düzenlenecek.

        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        ÖNERİLEN VİDEO

        Airport - 18 Ekim 2026 (Geleceğin Uyduları Nasıl Olacak?)

        Baykar'ın uzay çalışmaları... İHA'larda yakalanan başarı bu alana da yansır mı? Türkiye'nin gelecek planları neler? 77. IAC etkinliği Antalya'da yapıldı. Airport'ta Şimşek Güntay'ın konuğu, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç oluyor.  

        #bursa haberleri
        #mehter takımı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana