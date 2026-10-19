Bursa'nın fethinin 700. yılında "Mehterler Buluşması"
Bursa'nın fethinin 700. yılında dört farklı şehirden dokuz mehter takımı, şehrin dört bir tarafında vatandaşları mehter marşlarıyla buluşturdu
Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde dört farklı şehirden dokuz mehter takımının katılımıyla "Mehterler Buluşması" gerçekleştirildi.
Etkinlik, şehrin dört bir tarafında vatandaşları mehter marşlarıyla buluşturdu.
Etkinlikler kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Osmangazi Tophane Meydanı’nda, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Mudanya sahilinde, Bursa Uludağ Mehteran Takımı Osmangazi Gazi Orhan Parkı’nda, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Gemlik sahilinde, Tarihî Bursa Mehter Takımı ise Nilüfer Balkan Parkı’nda sahne aldı. Farklı noktalarda gerçekleştirilen konserlerde seslendirilen mehter marşları, vatandaşlara tarihî ve coşku dolu anlar yaşattı.
Etkinlik kapsamında Ayna müzik grubu da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi.
Konser öncesinde sahne alan İstanbul Türk Tarihi Musikisi Mehter Takımı, seslendirdiği mehter marşlarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
"Mehterler Buluşması"nın ikinci gününde (bugün) saat 19.30'da "700 Yılın Sesi Bursa Mehteri" sergisinin açılışı, Merinos AKKM Osmangazi Salonu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilecek. Ardından saat 20.00'da Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı ve Şef Eray İnal'ın Anatolian Symphonic Project eşliğinde sahne alacağı "Klarnetin Yıldızları" konseri düzenlenecek.