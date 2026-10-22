Kent planlamasını doğa ve tarım dostu yapmak gerektiğini belirten Şahin, şöyle konuştu: "Dünyayı cehenneme çevirdik. Kaybettiğimiz her şeyi yeniden dönmemiz gerekiyor, başa dönmemiz gerekiyor. Bizim başa dönmemiz ve başta tohumu korumamız lazım. Bizim bu ata tohumumuz petrolümüz. Petrolümüz yok ama ata tohumumuz var. Toprağımıza bakacağız, bu memleketi cennet yapacağız ve cennette buluşacağız."