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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Şenliği'nin üçüncüsü başladı

        Gaziantep'te Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Şenliği'nin üçüncüsü başladı

        Gaziantep'te vatandaşların doğaya ve tarıma olan ilgilerini artırmak amacıyla 3. Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Şenliği başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 14:05 Güncelleme:
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Zeugma Rotary Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 3. Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Şenliği Festival Park'ta başladı.

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        Park alanında kurulan stantlarda, birçok üretici ve işletmeci ürettikleri ürünleri sergiliyor.

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        Şenlikte çocuklar için fide dikme etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapılıyor.

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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programın açılışında yaptığı konuşmada, doğa dostu ve üreten bir şehir olmanın önemli olduğunu söyledi.

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        Kent planlamasını doğa ve tarım dostu yapmak gerektiğini belirten Şahin, şöyle konuştu: "Dünyayı cehenneme çevirdik. Kaybettiğimiz her şeyi yeniden dönmemiz gerekiyor, başa dönmemiz gerekiyor. Bizim başa dönmemiz ve başta tohumu korumamız lazım. Bizim bu ata tohumumuz petrolümüz. Petrolümüz yok ama ata tohumumuz var. Toprağımıza bakacağız, bu memleketi cennet yapacağız ve cennette buluşacağız."

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        Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise tohumun geçmişten geleceğe bir yatırım olduğunu ifade ederek tarımda takasın ve tohum genlerinin korunmasının önemli olduğunu dile getirdi.

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        Zeugma Rotary Kulübü Başkanı Murat Arun ise kurulan işbirliğinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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        Şenlik, 24 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek.

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        #gaziantep haberleri
        #tarım
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