Taşyapan, "Yüksekova'daki tüneller iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım çift tüp olarak açıldı. Diğer tünelde de çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar bitirildiği zaman Yüksekova-Hakkari arası ve Yüksekova-Van arasında hem süre kısalacak hem de konforlu bir gidiş güzergahı devreye girmiş olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, bölge müdürlüğümüze verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkese kazasız belasız sürüşler diliyorum" ifadelerini kullandı.