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        Haberler Gündem 3. Sayfa İmalathanede pes dedirten görüntü: Çürümüş domates ve küflü salça

        İmalathanede pes dedirten görüntü: Çürümüş domates ve küflü salça

        Şanlıurfa'da pul biber ve domates salçası üretimi yapılan bir iş yerine düzenlenen zabıta denetiminde, yüzlerce kilogram çürümüş domates, küflenmiş salça ve hijyen koşullarına uygun olmayan biber ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 18:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelindeki denetim yaptı.

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        Bu kapsamda ekipler, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) karşısında pul biber ve domates salçası üretimi yapan bir iş yerini denetledi.

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        Denetimlerde, salça üretiminde kullanılmak üzere bekletilen yüzlerce kilogram çürümüş domates tespit edildi.

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        İş yerinde ayrıca küflenmiş, kötü koku yayan domates salçaları ile pul biber üretiminde kullanılacağı belirlenen, hijyen koşullarına uygun olmayan biberler ele geçirildi.

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        Halk sağlığını tehdit edebilecek nitelikteki ürünler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

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        İşletme hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

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