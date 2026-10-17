Şırnak'taki merkez 4 yılda yaklaşık 10 bin kadına hizmet verdi
Şırnak Belediyesi bünyesinde hizmete açılan Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi 4 yılda yaklaşık 10 bin kadına hizmet verdi. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, merkezin her katında kadınlar için ayrı bir imkan olduğunu belirterek, "Kadınlar hem sanat öğreniyorlar hem de evlerine maddi katkı sağlıyor" dedi
Şırnak'ın Vakıfkent Mahallesi'nde 2023 yılında faaliyete geçen Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde, 17 eğitmen tarafından kadınlara ücretsiz kilim, giyim, kuaförlük, filografi ve el sanatları gibi alanlarda eğitim veriliyor.
Merkeze gelen kadınlar pilates ve çeşitli spor branşlarında açılan kurslardan da yararlanıyor. Ayrıca, anne olan kursiyerlerin beraberlerinde getirdikleri çocukları için merkezde kreş bulunuyor.
Şimdiye kadar yaklaşık 10 bin kadının yararlandığı merkezde, toplam 750 saatlik kurs sonunda ustalık belgesini alan kadınlar, iş yeri açabiliyor ya da usta öğretici olabiliyor.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, özellikle kadın ve gençler üzerine yoğunlaştıklarını, ilk olarak hayata geçirdikleri projeyle kadınlara yönelik 4 katlı binada Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezini hizmete açtıklarını söyledi.
Merkezin her katında kadınlar için ayrı bir imkan olduğunu ifade eden Yarka, "Kadınlarımız burada el becerilerini gösterebilmesi için halı, filografi, amigurumi, dikiş-nakış, yöresel kıyafet, çocuk giyim, kütüphane, kuaförlük gibi birçok alanda merkezimizden faydalanabiliyor. Kadınlar hem sanat öğreniyorlar hem de evlerine maddi katkı sağlıyor" dedi.
Belediye olarak sadece su, kanalizasyon ve yol hizmeti değil kadın ve gençlere yönelik de çeşitli eğitim salonları, kütüphaneler ve derslikler açarak eğitim ve öğretimlerine de destek verdiklerini anlatan Yarka, merkezin kadınlar için sıcak ve samimi bir ortam oluşturduğunu belirtti.
Yarka, şunları kaydetti: "Üst katta öğrencilerimiz için kütüphanemiz var. Alt katta kadınlarımız için sıcak bir ortam var. Kadınlarımız buraya gelirken çocuklarını da getiriyorlar. Onlar için de kreşimiz var. Kadınlar bizden ne istiyorlarsa o alanda kurs açıyoruz ve gerekli kaynağı aktarıyoruz. Bu hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz ve genişleteceğiz. Kadın ve gençlerimiz için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz."
Dört çocuk annesi usta öğretici Aşuran Akça da merkezde çalışarak ev ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Merkez için belediye yetkililerine teşekkür eden Akça, "Daha önce burası yokken evde oturup el işi yapıyorduk. Burada bizim için daha iyi bir ortam var" dedi.
Merkezde usta öğretici olarak çalışan 6 çocuk annesi Halise Atak ise merkezde eğitim alan kursiyerlerin kimisinin usta öğretici olduğunu kimisinin ise iş yeri açtığını belirtti. Atak, "Kadınlar buraya gelerek hem stresini atıyor hem de eğitim görüyor. Merkezde yöresel kıyafet yapıyoruz. Öğreniyoruz, öğretiyoruz. Kimi burayı stresini atacak bir terapi yeri gibi görüyor kimi bir meslek öğrenmek için geliyor. Biz de memnunuz. Bize böyle bir imkan sağladığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Kursiyer Belçim Şaran da aldığı eğitimlerin ardından iş yeri açmak istediğini vurgulayarak, "Açacağım iş yerinde istihdam sağlamayı hedefliyorum. Burada ücretsiz bir şekilde eğitim alıyoruz. Kadınlar için güzel bir hizmet" diye konuştu.