Yarka, şunları kaydetti: "Üst katta öğrencilerimiz için kütüphanemiz var. Alt katta kadınlarımız için sıcak bir ortam var. Kadınlarımız buraya gelirken çocuklarını da getiriyorlar. Onlar için de kreşimiz var. Kadınlar bizden ne istiyorlarsa o alanda kurs açıyoruz ve gerekli kaynağı aktarıyoruz. Bu hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz ve genişleteceğiz. Kadın ve gençlerimiz için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz."