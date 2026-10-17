Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şırnak'taki merkez 4 yılda yaklaşık 10 bin kadına hizmet verdi

        Şırnak'taki merkez 4 yılda yaklaşık 10 bin kadına hizmet verdi

        Şırnak Belediyesi bünyesinde hizmete açılan Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi 4 yılda yaklaşık 10 bin kadına hizmet verdi. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, merkezin her katında kadınlar için ayrı bir imkan olduğunu belirterek, "Kadınlar hem sanat öğreniyorlar hem de evlerine maddi katkı sağlıyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 14:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Şırnak'ın Vakıfkent Mahallesi'nde 2023 yılında faaliyete geçen Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde, 17 eğitmen tarafından kadınlara ücretsiz kilim, giyim, kuaförlük, filografi ve el sanatları gibi alanlarda eğitim veriliyor.

        2

        Merkeze gelen kadınlar pilates ve çeşitli spor branşlarında açılan kurslardan da yararlanıyor. Ayrıca, anne olan kursiyerlerin beraberlerinde getirdikleri çocukları için merkezde kreş bulunuyor.

        3

        Şimdiye kadar yaklaşık 10 bin kadının yararlandığı merkezde, toplam 750 saatlik kurs sonunda ustalık belgesini alan kadınlar, iş yeri açabiliyor ya da usta öğretici olabiliyor.

        4

        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, özellikle kadın ve gençler üzerine yoğunlaştıklarını, ilk olarak hayata geçirdikleri projeyle kadınlara yönelik 4 katlı binada Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezini hizmete açtıklarını söyledi.

        5

        Merkezin her katında kadınlar için ayrı bir imkan olduğunu ifade eden Yarka, "Kadınlarımız burada el becerilerini gösterebilmesi için halı, filografi, amigurumi, dikiş-nakış, yöresel kıyafet, çocuk giyim, kütüphane, kuaförlük gibi birçok alanda merkezimizden faydalanabiliyor. Kadınlar hem sanat öğreniyorlar hem de evlerine maddi katkı sağlıyor" dedi.

        6

        Belediye olarak sadece su, kanalizasyon ve yol hizmeti değil kadın ve gençlere yönelik de çeşitli eğitim salonları, kütüphaneler ve derslikler açarak eğitim ve öğretimlerine de destek verdiklerini anlatan Yarka, merkezin kadınlar için sıcak ve samimi bir ortam oluşturduğunu belirtti.

        7

        Yarka, şunları kaydetti: "Üst katta öğrencilerimiz için kütüphanemiz var. Alt katta kadınlarımız için sıcak bir ortam var. Kadınlarımız buraya gelirken çocuklarını da getiriyorlar. Onlar için de kreşimiz var. Kadınlar bizden ne istiyorlarsa o alanda kurs açıyoruz ve gerekli kaynağı aktarıyoruz. Bu hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz ve genişleteceğiz. Kadın ve gençlerimiz için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz."

        8

        Dört çocuk annesi usta öğretici Aşuran Akça da merkezde çalışarak ev ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Merkez için belediye yetkililerine teşekkür eden Akça, "Daha önce burası yokken evde oturup el işi yapıyorduk. Burada bizim için daha iyi bir ortam var" dedi.

        9

        Merkezde usta öğretici olarak çalışan 6 çocuk annesi Halise Atak ise merkezde eğitim alan kursiyerlerin kimisinin usta öğretici olduğunu kimisinin ise iş yeri açtığını belirtti. Atak, "Kadınlar buraya gelerek hem stresini atıyor hem de eğitim görüyor. Merkezde yöresel kıyafet yapıyoruz. Öğreniyoruz, öğretiyoruz. Kimi burayı stresini atacak bir terapi yeri gibi görüyor kimi bir meslek öğrenmek için geliyor. Biz de memnunuz. Bize böyle bir imkan sağladığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

        10

        Kursiyer Belçim Şaran da aldığı eğitimlerin ardından iş yeri açmak istediğini vurgulayarak, "Açacağım iş yerinde istihdam sağlamayı hedefliyorum. Burada ücretsiz bir şekilde eğitim alıyoruz. Kadınlar için güzel bir hizmet" diye konuştu.

        11
        12
        13
        14
        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

        #şırnak haberleri
        #kadın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Kira cinayetinde amcaya 14 bıçak darbesi! Vahşetin görüntüsü
        Kira cinayetinde amcaya 14 bıçak darbesi! Vahşetin görüntüsü
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Mısır: Suudi Arabistan'ı koruyacağız
        Mısır: Suudi Arabistan'ı koruyacağız
        Esnaftı, tezgâhını açtı... Silah bir anda patladı: Kanlı pazar
        Esnaftı, tezgâhını açtı... Silah bir anda patladı: Kanlı pazar
        'Güldür Güldür Show' akşam başlıyor
        'Güldür Güldür Show' akşam başlıyor
        İki farklı kış! Sağanak ve yoğun kar
        İki farklı kış! Sağanak ve yoğun kar
        İstanbul Valisi Gül: Kayıp 3 kişinin kimlikleri belli
        İstanbul Valisi Gül: Kayıp 3 kişinin kimlikleri belli
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda
        Karşıya geçeceklerdi! Minibüs biçti
        Karşıya geçeceklerdi! Minibüs biçti
        Evlat acısı
        Evlat acısı
        “Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu 19 Ekim’de trafiğe açılacak”
        “Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu 19 Ekim’de trafiğe açılacak”
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Ergenç ile Vershinin buluştu
        Ergenç ile Vershinin buluştu
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de çıkış arıyor!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de çıkış arıyor!