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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da yağışın ardından kıyılarda renk değişimi: Çamurlu su Boğaz'a aktı

        İstanbul'da yağışın ardından kıyılarda renk değişimi: Çamurlu su Boğaz'a aktı

        İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından karadan taşınan çamurlu sular denize karıştı. Yağış sonrası İstanbul Boğazı'nın bazı kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 10:38 Güncelleme:
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        İstanbul'da sağanak yağışın ardından, İstanbul Boğazı'nın bazı kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.

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        Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan, dün etkisini artıran ve bugün de aralıklarla süren sağanak, Boğaz'ın bazı noktalarında deniz suyunun renginin değişmesine neden oldu.

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        Yağışla birlikte karadan taşınan çamurlu suyun denize karışması sonucu, Boğaz'ın kıyı kesimlerinde kahverengi görünüm oluştu.

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        Deniz suyu ile karadan gelen çamurlu suyun birleşmesiyle kıyı şeridinde renk farklılığı ortaya çıktı.

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        Özellikle Eminönü sahilinde belirginleşen kahverengiliğin, kıyıdan açığa kadar yayıldığı gözlendi.

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        Kahverengi görünümün deniz yüzeyinde geniş bir alanda etkili olduğu görüldü.

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        Deniz yüzeyindeki renk değişiminin, Eminönü kıyılarından Topkapı Sarayı açıklarına kadar uzanan alanda etkili olduğu görüldü.

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        #yağış
        #boğaz
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