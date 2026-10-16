İstanbul'da yağışın ardından kıyılarda renk değişimi: Çamurlu su Boğaz'a aktı
İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından karadan taşınan çamurlu sular denize karıştı. Yağış sonrası İstanbul Boğazı'nın bazı kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye büründü
Giriş: 16 Ekim 2026 - 10:38 Güncelleme:
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İstanbul'da sağanak yağışın ardından, İstanbul Boğazı'nın bazı kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.
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Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan, dün etkisini artıran ve bugün de aralıklarla süren sağanak, Boğaz'ın bazı noktalarında deniz suyunun renginin değişmesine neden oldu.
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Yağışla birlikte karadan taşınan çamurlu suyun denize karışması sonucu, Boğaz'ın kıyı kesimlerinde kahverengi görünüm oluştu.
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Deniz suyu ile karadan gelen çamurlu suyun birleşmesiyle kıyı şeridinde renk farklılığı ortaya çıktı.
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Özellikle Eminönü sahilinde belirginleşen kahverengiliğin, kıyıdan açığa kadar yayıldığı gözlendi.
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Kahverengi görünümün deniz yüzeyinde geniş bir alanda etkili olduğu görüldü.