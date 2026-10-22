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        Haberler Gündem Güncel Zonguldak'ta çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltıldı

        Zonguldak'ta çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltıldı

        Zonguldak'ta, Türkan Özhan'ın (74) hayatını kaybettiği, kardeşi Kenan Akçaharman'ın (68) ise yaralandığı çöken 3 katlı binanın çevresinde bulunan 7 binada 13 dairede yaşayan 30 kişi tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        Zonguldak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralı kurtarıldığı çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltıldı.

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        Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta dün 3 katlı binanın çökmesinin ardından ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor.

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        Çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltıldı. Binalardan tahliye edilen 30 kişi, kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirildi.

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        Bariyer ve şeritlerle güvenlik önlemi alan ekipler, vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin vermiyor.

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        Son durumunun değerlendirilmesi ve hasar tespitinin yapılmasının ardından enkazı kaldırma çalışmalarına başlanacak.

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        Öte yandan yaralı kurtarılan Kenan Akçaharman'ın (68) Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

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        Ortopedi servisine kaldırılan Akçaharman'ın sağlık durumunun iyi olduğu, burnunda kırık bulunduğu ve tedbir amaçlı hastanede kaldığı öğrenildi.

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        Yaşamını yitiren abla Türkan Akçaharman Özhan'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

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        Soruşturmada kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

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        Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta dün, 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

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        Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, abla Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.

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        Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

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        Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

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