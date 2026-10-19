Gençlik ve Spor Bakanlığı, sahte borç taleplerine karşı uyardı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYGM) adını kullanarak vatandaşlardan ödeme talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrenim kredisi borcu veya icra dosyası bulunduğu iddiasıyla yapılan ödeme taleplerine karşı dikkatli olunması istendi.

BORÇ BİLGİLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLMELİ

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımıza bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün adını kullanarak öğrenim kredisi borcu veya icra dosyası bulunduğu iddiasıyla ödeme talep eden kişilere itibar edilmemelidir. Vatandaşlarımızın borç bilgilerini e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri, ödemelerini Ziraat Bankası ve Gelir İdaresi Başkanlığının resmi ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur."