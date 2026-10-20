Havacılık ve uzay teknolojileri lisesi tanıtıldı

Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tanıtım programında yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi:

"Bizim yaptığımız birçok okul var ama bu okul bizim için, Türkiye için, mazlumlar için çok önemli. Türkiye'nin savunma sanayisi ve ekonomik geleceği için çok önemli. Dolayısıyla buraya çok değer veriyoruz. Av. Mehmet Altun ile okul konusunda bizleri bir araya getiren Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye öncelikle teşekkür ediyorum. Mehmet Altun amcamızla yalnızca bu okulu değil, toplam 4 okulu yapmış oluyoruz. Havacılık lisemizde aslında ikinci yılımız; burada güzel bir eğitim serüveni devam ediyor.

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Kayseri'nin Tayyare Fabrikası ve havacılık geçmişi çok eskiye dayanıyor, bu sene 100. yılını kutluyoruz. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemizin bulunduğu bu alanda vaktiyle Tayyare Fabrikası kurulmuş fakat hikâyesi yarım kalmıştı. Havacılık lisemizle birlikte bu yarım kalan hikaye kaldığı yerden yeniden başlamış olacak. Buradan pırıl pırıl gençler yetişecek, yeni Selçuk Bayraktarlar bu ülkeye katkı sağlayacak.

Yakında TEKNOPARK'ın karşısında Teknoloji Lisesinin temelini atacağız. Altınoluk bölgesinde iki okul daha yapıyoruz, burası da Dış Ticaret Lisesi olacak. Bizim hedefimiz sadece okul binası inşa etmek değil; gençlerimizin ve ülkemizin geleceğini planlamaktır. Belki bir ilçe belediyesiyiz ama gerçekleştirdiğimiz projelerle ve vizyonumuzla hem Kayseri'nin hem de ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak gençler bu okullardan yetişecek.

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Her şey bir hayalle başlar. Bizim hayalimiz; İHA, SİHA ve robot üreten gençlerin Kayseri'den, bu okullardan mezun olmasıdır. Öncelikle yaptırmış olduğu okullardan dolayı Mehmet Altun Amca'ya teşekkür ediyorum. Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e de teşekkür ediyorum; bizlere geldiği günden beri birçok konuda destek veriyor. Sayın Valimizle Mektep Melikgazi'yi hayata geçirdik. Yine Sayın Valimiz ve Kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy ile GÖKTİM Melikgazi projemizi başlattık, kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimize hem belediyemizin sosyal tesislerinde kurduğumuz atölyelerde hem de Sayın Valimizin belirleyerek sanayicilerimize zimmetlediği okullarımızda havacılıkla ilgili destekler vermeye devam ediyoruz."

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HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ LİSESİ PROJE OKULU OLUYOR

Başkan Palancıoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin proje okulu kapsamına alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Hulusi Akar Paşamızla birlikte Milli Eğitim Bakanımızı ziyaret ettik. Buradan güzel bir müjde vereyim: Sayın Bakanımız, Havacılık Lisemizin 'Proje Okulu' olmasına onay verdi. Burası geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyecek. Kıymetli Bakanımıza teşekkür ediyorum. Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün bu okula büyük destek verdi. Onun destekleriyle TUSAŞ ve TEI genel müdürlerimiz ile ASELSAN başta olmak üzere savunma sanayii şirketlerimiz burayı sahiplendiler; kendilerine teşekkür ediyorum.

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Okulumuza bir helikopter bağışladılar ve sıfır helikopter parçalarından oluşan 10 büyük konteyner dolusu malzeme buraya geldi. 11 atölyemiz var, buraların hepsini tefriş ediyoruz. Biz sadece okulun binasını yapmadık; belediye olarak burası tamamen bizim himayemizde. Yüksek maliyetli, önemli yazılımların yer aldığı bir bilgisayar laboratuvarı kurduk, atölyelerin donatımını da tamamlayacağız.

Öğrencilerimizle TEKNOFEST'lere katılıyoruz. ASELSAN ve TUSAŞ'a öğrencilerimizi teknik gezilere gönderdik. Haftanın 3 günü TUSAŞ mühendisleri online eğitim veriyorlar. Gençlerimiz şu anda henüz hazırlık sınıfında olmalarına rağmen İHA ve SİHA ile ilgili AR-GE çalışmaları yapabiliyorlar. Bu yaz öğrencilerimizden bazılarını bu işin merkezi olan Amerika'ya; hem İngilizce hem de havacılıkla ilgili bir aylık bir eğitim kampına göndermek istiyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Kaya ile okullar konusunda çok yakın çalışıyoruz. Yeni okulların da temellerini atacağız. Bu okullara herkesin sahip çıkması ve destek olması lazım. Buranın TOMTAŞ'ın ana üssü olması gerekiyor. Bu okul ülkemizin savunma sanayisine büyük katkı sunacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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31'inci okulunu hayata geçirmenin mutluluk ve gururunu yaşayan Hayırsever Av. Mehmet Altun da "Mustafa Palancıoğlu Başkanımız hep böyle bir okul yapılmasını düşünmüş ve hayal etmiş. Tanışıp bir araya gelerek bu hayali birlikte gerçeğe dönüştürdük. İHA'lar SİHA'lar gökyüzünde kendini gösterince çok mutlu olmaya başladım. 1925 yılında temeli fikren düşünülen TOMTAŞ'ın 1926 yılında hayata geçirilmesiyle uçak yapılması için burada bir fabrika kuruluyor. Kayseri'de okullar yapmaya başlayınca okulu da Melikgazi'mize yapmaya karar verdik. Mustafa Palancıoğlu Başkanımız bu okul planının yapılmasında ve bugünkü hale gelmesinde en büyük desteği veren oldu. Aziz ve çok kıymetli kardeşim Kayseri'mizin medarıiftiharı Türkiye'mizin gözbebeği Mehmet Özhaseki bey ile kafa kafaya vererek bu okullarının yapılmasını sağladık. Böylece 31. okulumuz olan en şanlı ve manevi değeri yüksek olan bu okulun açılışında bir araya geldik. Okulumuzun ezelden ebede faydalar sağlayacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise şunları söyledi: "Kayseri'de eğitimin altyapısını daha nitelikli hale getirmek ve dolayısıyla 21 yüzyıla söz söyleyebilmek adına, nitelikli eğitim adına tüm çabalarımızı sürdürüyoruz. Tanıtım törenini gerçekleştirdiğimiz meslek lisemiz Türkiye vizyonuna işaret edecek şekilde konumlandırılmış, 2024 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanan mesleki eğitim politika belgesi çerçevesinde o amaç ve hizmetlere hizmet edecek nitelikte konumlandırılmış bir lisemizdir.

Merkezi sınav sistemi ile öğrencisini alan bu yıl ikinci eğitim öğretim yılına başlayan ve 88 öğrencisi 23 öğretmeniyle eğitim öğretim hayatına devam ediyor. Büyük bir ilçedeyiz. Nitelikli eğitim nitelikli ortamlarda yapılır. 21. yüzyıla söz söyleyecek çocukları yetiştirmek, Türkiye'nin uzay ve havacılık sevdasına söz söyleyecek vizyon ve nitelikte öğrencileri yetiştirmek nesiller yetiştirmek en temel gayemizdir. Okulun hayırseverliğini üstlenen Av. Mehmet Altun Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. Okulumuzun banisi, okulumuzu inşa eden Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na huzurlarınızda şükranlarımı sunuyor, okulumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da "Elhamdülillah geçmişten günümüze geldiğimiz nokta; gökyüzünde lise talebelerinin yönettiği, sürdüğü Kaan küçük prototiplerinin havada olduğunu görmek büyük mutluluk verici. Şimdi 'Göğe çıkmak cesaret, orada kalmak emek ister' diyorlar. Mustafa Palancıoğlu Başkanımız ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya gösterdikleri özgüven ve cesaretle burada açıkçası gökyüzünde rekabet şartlarında 'biz de varız' diyen bir ülkeye model oldular. Bundan sonraki süreç öğrencilerdedir diye düşünüyorum. Buradaki öğrenciler kendinden emin, özgüvenli ve konuya hakim. Bu öğrencileri yetiştiren hocalarımıza teşekkür ederim. Yarın bir gün Kayseri'nin pastırması ve sucuğu anlatılırken herhalde içine havacılığın da girdiğini hep beraber göreceğiz. Çünkü Kayseri, pastırmanın, sucuğun, mantının memleketi olduğu kadar ticaretin, mobilyanın, çelik kapının da memleketi. Aynı zamanda öğrenci barındıran şehir. Eğer bunların yönetilmesi, organize edilmesi noktasında bu kıvamda gidersek; inşallah yarınlar bizimdir diye murad ediyoruz. Okulumuzun hayırlı olmasını ve birçok öğrencinin de buraya girmesini murad ediyorum. Emeği geçenlere ve hayırseverimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Kayseri için yeni bir umut ışığı yaktığını söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise şöyle konuştu:

"Kayseri'nin havacılık tarihinde önemli atılım noktaları var. Bu lise açıldığı andan itibaren bu atılım noktaları içerisinde önemli merhalelerden birisi oldu. Havacılık tarihine de Kayseri'nin Türk havacılığına yapacağı katkılarda da adını altın harflerle yazmış.

Bu okulları dertli insanlar yaparlar. Memleketine, milletine, bayrağına aşık, her nefes alışında ülkesinin evlatlarını düşünen insanlar yapar. Bu dertli insanlar bir araya geldiğinde muhteşem işler ortaya çıkar. İşte bu konunun hikayesinde; Mehmet Altun amca gibi kazandıklarını milletinin çocuklarına harcayan ve onlara armağan eden bir büyüğümüz ve yine bütün emeğini, çalışmalarını bu memleketin eğitimine, belediyeci de olsa, bulunduğu yerin yolundan, suyundan, elektriğinden sorumlu olmakla beraber, 'eğitimine nasıl katkıda bulunurum' diye 7 yılda 26 okul yapan Mustafa Palancıoğlu bir araya geldiğinde işte bu muhteşem eser ortaya çıkıyor.

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İki dertli insanın hayali ortaya çıkınca; bizler de mutlu oluyor, teşekkür ediyoruz. Buradaki öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Sizler bu al bayrağı diğer bayrakların üzerine çıkarmak için durmadan çalışacaksınız. Çünkü sizler bu milletin umudu ve ümidisiniz. 31 adet okul yapmış olan servetini, arsalarını bu ülkenin, bu şehrin çocuklarına daha iyi imkanlarla okusunlar diye hediye etmiş Mehmet Altun Amcamız ve yine servetini bu memleketin evlatlarına daha iyi imkanlar sunmak için 17 okul, cami, sağlık ocakları yapan hayırsever Osman Ulubaş Amca’dan da Allah razı olsun. Allah onlara uzun ömürler versin."