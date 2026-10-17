İçişleri Bakanı Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecinde taviz verilmediğini belirtti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman'da Birlik Vakfı tarafından Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Terörsüz Türkiye, Kardeşlik Hukuku ve Toplumsal Barış" paneline katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, terör örgütüyle herhangi bir pazarlık yapılmadığını ve taviz verilmediğini söyledi. Sürece verilen siyasi desteğin önemini vurgulayan Çiftçi, sivil anayasa çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELDİ"

Panel öncesinde 11 ilin valisi, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarıyla toplantı yaptıklarını belirten Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecinde ortak bir yol haritası oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Çiftçi, "Terörsüz Türkiye sürecinde yol haritamızı belirlemek zorundayız. Valilerimizle, il emniyet müdürlerimizle, il jandarma komutanlarımızla 700 bin kişilik bir İçişleri ailesiyiz. Ortak bir dili konuşmamız gerekiyor bu noktada" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında yaptığı "iç cephenin tahkimi" çağrısını hatırlatan Çiftçi, Türkiye'nin uzun yıllar yaşadığı ayrışmalar nedeniyle güç kaybettiğini savundu.

Çiftçi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'iç cephenin tahkimi' çağrısı bu açıdan son derece önemliydi. Nitekim iki sene içerisinde gördük. Meclis bu işe, bu sürece sahip çıktı. Terörsüz Türkiye bir devlet politikası haline geldi. Ardından Sayın Devlet Bahçeli güçlü bir destek verdi. Muhterem Cumhurbaşkanımız baştan beri zaten güçlü bir siyasi irade koydu bu işin içine" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR PAZARLIK YAPILDI MI? KESİNLİKLE YAPILMADI"

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütüyle pazarlık yapılmadığını vurgulayan Çiftçi, devletin belirlediği çerçevenin dışına çıkılmadığını söyledi.

Çiftçi, "Son zamanlarda Türkiye'de olmayan bir siyasi konsensüs yaşanmış oldu. Ve çok güzel bir kanun ortaya çıktı. Bu kanunun neticesinde terör örgütüyle herhangi bir pazarlık yapıldı mı? Kesinlikle yapılmadı. Herhangi bir taviz verildi mi? Verilmedi" dedi.

Sürecin devletin ve Meclisin iradesi doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın iradesi neyse, devletimizin iradesi neyse, Meclisimizin iradesi neyse o kabul edildi ve o çizgide yürüyoruz şu anda. Herhangi bir bu noktada vatandaşımızın endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"BELKİ SİVİL ANAYASAYI DA YAPABİLECEĞİZ"

TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Çiftçi, Meclis Başkanı'nın 21 toplantıya başkanlık ettiğini söyledi.

Bu toplantılarda alınan kararların daha sonra hukuki zemine taşındığını belirten Çiftçi, 467 milletvekilinin desteğiyle bir kanun ortaya çıktığını ifade etti.

Çiftçi, söz konusu desteğin farklı siyasi görüşlerin ortak bir noktada buluşabildiğini gösterdiğini savunarak şunları söyledi:

"Bu 467 milletvekilimizin iradesi şu açıdan da önemli: Demek ki Türkiye bazı konularda, milletvekillerimiz, siyasi irade bir araya gelebiliyor. Bir araya gelebildiğini göstermiş olduk. İnşallah bu güçlü irade neticesinde belki sivil anayasayı da yapabileceğiz. Ben bundan da ümitvarım bu 467 tablosunu gördükten sonra."

"SON 200 YILIN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ"

Türkiye'nin güvenlik alanında geçmişe kıyasla önemli bir noktaya geldiğini savunan Çiftçi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yaptığı yıllardan örnekler verdi.

2001-2002 yıllarında Erzurum'un Tekman ilçesinde kaymakamlık yaptığı dönemde köy ziyaretlerini güvenlik araçları eşliğinde gerçekleştirebildiğini anlatan Çiftçi, 2008-2009 yıllarında Batman'ın Kozluk ilçesinde de yoğun güvenlik tedbirleriyle karşılaştığını belirtti.

Çiftçi, "O günler geride kaldı. Bugün 2026 yılındayız" diyerek güvenlik koşullarının değiştiğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşacağına inandığını söyleyen Çiftçi, "Şu anda sürecin başarıya ulaşması için iç konjonktür, dış konjonktür son derece uygun. Son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyoruz. Şu anda devletimiz en güçlü döneminde. Türkiye artık küresel etkiye sahip bir bölgesel güç haline geldi" dedi.

"HERHANGİ BİR BAŞKA ÜLKEDEN DESTEK ALMADIK"

Sürecin Türkiye'nin kendi iradesiyle yürütüldüğünü belirten Çiftçi, başka ülkelerden destek alınmadığını söyledi.

Geçmişte İngiltere, İspanya, Filipinler ve Kamboçya gibi ülkelerin benzer süreçlerden geçtiğini hatırlatan Çiftçi, Türkiye'nin bu süreci dış destek olmadan yürüttüğünü ifade etti.

Çiftçi, "Biz bu işe kendimiz soyunduk. Bu iradeyi kendimiz ortaya koyduk. Herhangi bir başka ülkeden destek almadık. Biz bunu kendi irademizle yapıyoruz. Kendi milletimizin gücüyle yapıyoruz" dedi.

Sürecin kısa süre içerisinde sonuç vereceğini düşündüğünü belirten Çiftçi, birlik ve beraberliğin güçleneceğini söyledi.

"HEPİMİZ KAZANACAĞIZ, TÜRKİYE KAZANACAK"

Terörsüz Türkiye sürecinin bölge ekonomisine ve turizmine olumlu katkılar sağlayacağını savunan Çiftçi, Diyarbakır'a gelen turist sayısındaki artışa dikkat çekti.

Çiftçi, geçen yıl aynı dönemde Diyarbakır'ı yaklaşık 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini, bu yıl ise sayının 1 milyon 300 bine yükseldiğini belirtti.

Benzer gelişmelerin Batman, Hakkari ve diğer bölge illerinde de yaşanacağına inandığını ifade eden Çiftçi, "Bundan bölgemiz de kazanacak. Doğu Anadolu da kazanacak. Güneydoğu Anadolu da kazanacak. Hepimiz kazanacağız. Türkiye kazanacak nihayetinde" dedi.

Şırnak'taki Cudi Dağı etkinlikleri ile Hakkari'deki Cilo Dağı festivalini örnek gösteren Çiftçi, bu tür organizasyonların yaygınlaşmasını beklediğini belirterek gelecek günlerin daha olumlu geçeceğine inandığını söyledi.

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