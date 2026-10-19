İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Parti'den istifa etti

Sel felaketlerinin yol açtığı yıkım ve yardım paralarının kara paraya dönüşme iddiaları Habertürk Manşet'te masaya yatırılıyor. İstanbul'un tarihin en büyük yağışını aldığı ve sel sularının evleri çamura gömdüğü bu felaket döneminde, yardımların nasıl suistimal edildiği konuşuluyor. Zülfikar Ali Ayd... Daha Fazla Göster

Sel felaketlerinin yol açtığı yıkım ve yardım paralarının kara paraya dönüşme iddiaları Habertürk Manşet'te masaya yatırılıyor. İstanbul'un tarihin en büyük yağışını aldığı ve sel sularının evleri çamura gömdüğü bu felaket döneminde, yardımların nasıl suistimal edildiği konuşuluyor. Zülfikar Ali Aydın, hayır işi maskesi altında toplanan paraların dernek hesaplarına nasıl aktarıldığını ve bu zekat paralarının kara paraya dönüşme hikayesini tüm detaylarıyla anlatıyor. Programda ayrıca sel felaketi sonrası yaşanan mağduriyetler ve bu süreçteki denetim eksiklikleri ele alınıyor. Yardım süreçlerinin nasıl işlediği ve güvenin nasıl zedelendiği üzerine çarpıcı bir analiz sunuluyor. Daha Az Göster