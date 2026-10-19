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        Haberler Gündem Güncel Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, Yeni Parti'den istifa etti

        Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, Yeni Parti'den istifa etti

        İzmir'in Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Parti üyeliğinden istifa kararı aldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 14:21 Güncelleme:
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        İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Parti'den istifa etti
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        Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasi yaşamı boyunca önceliğinin Karaburun'a ve hemşehrilerine hizmet etmek olduğunu belirtti.

        Halkın iradesine saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını tüm sorumlulukların üzerinde tuttuğunu ifade eden Erdoğan, Yeni Parti üyeliğinden istifa kararı aldığını kaydetti.

        Erdoğan, "Bu kararım, Karaburun'a olan bağlılığımda, hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumlulukta ve ilçemizin geleceği için çalışma kararlılığımda herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Karaburun Belediye Başkanı olarak görevime bağımsız şekilde devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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        *Fotoğraf: ANKA

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