İnegöl'de otomobile çarpan motosikletli genç öldü

Ağır hasarlı araçları hasarsız gösterdiler!

İstanbul'da ikinci el otomobil piyasasında kilometre bilgileriyle oynayarak ve sahte ekspertiz raporları düzenleyerek vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Ağır hasarlı araçları hasarsız gibi göstererek satışa sundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için... Daha Fazla Göster İstanbul'da ikinci el otomobil piyasasında kilometre bilgileriyle oynayarak ve sahte ekspertiz raporları düzenleyerek vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Ağır hasarlı araçları hasarsız gibi göstererek satışa sundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Muğla'da 19 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Daha Az Göster