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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnegöl'de otomobile çarpan motosikletli genç öldü

        İnegöl'de otomobile çarpan motosikletli genç öldü

        Bursa İnegöl'de motosikletiyle otomobile çarpan 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Ehliyeti olmadığı öğrenilen otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 06:29 Güncelleme:
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        Otomobile çarpan motosikletli genç öldü

        İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kültür Park'ta, Muhammed Beşir Açıkgöz’ün (19) kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki Narmin Omarova idaresindeki otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Açıkgöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Açıkgöz'ün cenazesi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü belgesi olmadığı öğrenilen otomobil sürücüsü Omarova da polis merkezine götürüldü.

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