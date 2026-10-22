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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş yerini kurşunladı, otomobil gasp edip kaçtı!

        İş yerini kurşunladı, otomobil gasp edip kaçtı!

        İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, bitişikteki işletmenin sahibini yaraladıktan sonra bir otomobili gasp ederek kaçtı. Sabah saatlerinde iş yeri sahibiyle tartıştığı, bir süre sonra geri dönerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 22 yaşındaki şüphelinin kaçış güzergahı polis ekiplerince tespit edildi. Gasp edilen otomobil Çatalca'da bulunurken, şüpheli de bölgede gerçekleştirilen dron destekli operasyonla yakalandı

        Giriş: 22 Ekim 2026 - 16:35 Güncelleme:
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        İş yerini kurşunladı, araç gasp edip kaçtı!

        Olay, dün Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre D.D. (22), sabah saatlerinde mahallede bulunan bir işletmeye giderek iş yeri sahibiyle tartıştı.

        Tartışmanın ardından işletmeden ayrılan D.D., bir süre sonra yeniden aynı adrese geldi. Şüpheli, yanında getirdiği silahla iş yerine ateş açtı.

        KURŞUNLAR KOMŞU İŞLETME SAHİBİNE İSABET ETTİ

        Silahlı saldırı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede saldırıya uğrayan işletmenin camlarında kurşun izleri tespit edildi. Saldırı sırasında bitişikte bulunan diğer işletmenin sahibinin de açılan ateş sonucu yaralandığı belirlendi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilerek hastaneye kaldırıldı.

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        OTOMOBİL GASP EDEREK KAÇTI

        Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olayın ardından bir otomobili gasp ederek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Çevrede yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği D.D. (22) olarak belirlendi. Polis, şüphelinin kaçtığı otomobilin izini sürerek aracın Çatalca ilçesinde buldu.

        ÇATALCA'DA DRON DESTEKLİ OPERASYON

        Gasp edilen otomobil Çatalca'da polis ekiplerince bulunarak muhafaza altına alındı. Şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin dron desteğiyle gerçekleştirdiği aramalar sonucunda D.D.'nin bulunduğu yer belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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        51 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramada 51 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan D.D., işlemleri için emniyete götürüldü. Kurşunlama, kasten yaralama ve gasp olaylarıyla bağlantılı olarak yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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