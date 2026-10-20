Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İstanbul
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da yarın bazı ilçelerde 11 saatlik su kesintisi yapılacak

        İstanbul'da yarın bazı ilçelerde 11 saatlik su kesintisi yapılacak

        İstanbul'da yapılacak isale hattı çalışmaları nedeniyle üç ilçenin bazı mahallelerine yarın 11 saat boyunca su verilemeyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 13:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da 11 saatlik su kesintisi yapılacak
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 milimetre ve 400 milimetre çapındaki isale hatlarının mevcut isale hatlarına bağlantı çalışmaları yapılacak.

        Bu nedenle yarın 10.00 ve 21.00 saatleri arasında Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenyurt'ta Orhangazi Mahallesi ile Arnavutköy'de Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahallelerine su verilemeyecek.

        Fotoğraf: İHA arşiv

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beyoğlu'nda otel tabelasından düşen kişi yaralandı.

        BEYOĞLU'nda pencereden çıktığı otel tabelası üzerinde bekleyen Deniz Ece Y. (29), "İmdat polis yok mu" diye bağırdı. Bir süre sonra bulunduğu yerden düşerek yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kadının yardım istediği anlar cep telefonu kamerasına, düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıd...
        #istanbul haberleri
        #su kesintisi
        #İSKİ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        İsrail sandık başına gidecek: Netanyahu için kritik seçim
        İsrail sandık başına gidecek: Netanyahu için kritik seçim