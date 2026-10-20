İstanbul'da 11 saatlik su kesintisi yapılacak

İstanbul'da yarın bazı ilçelerde 11 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbul'da yapılacak isale hattı çalışmaları nedeniyle üç ilçenin bazı mahallelerine yarın 11 saat boyunca su verilemeyecek
Giriş: 20 Ekim 2026 - 13:59 Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 milimetre ve 400 milimetre çapındaki isale hatlarının mevcut isale hatlarına bağlantı çalışmaları yapılacak.
Bu nedenle yarın 10.00 ve 21.00 saatleri arasında Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenyurt'ta Orhangazi Mahallesi ile Arnavutköy'de Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahallelerine su verilemeyecek.
Fotoğraf: İHA arşiv
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