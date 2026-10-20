İstanbul'da akşam trafiği yoğunlaştı, bazı ana arterlerde araçlar güçlükle ilerledi

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İş çıkış saatlerinde ana arterler, köprü bağlantıları ve otoyollarda araçlar güçlükle ilerledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 87, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 87

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Acıbadem-Kartal kesiminde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Çamlıca gişelerine, Kavacık'tan Kozyatağı bağlantısına kadar araçlar güçlükle ilerledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bağlantı yollarında da trafik ağır seyrederken, Şile Otoyolu'nun bazı kesimlerinde çift yönlü yoğunluk oluştu.

AVRUPA YAKASI'NDA ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahlarında çift yönlü yoğunluk yaşandı. Edirne istikametinde ise Zeytinburnu'ndan Avcılar'a kadar trafik ağır seyretti.

TEM Otoyolu'nun Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahlarında da araç yoğunluğu oluştu. Firuzköy mevkisinin Edirne istikametinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü, Levent TEM bağlantıları ve Kennedy Caddesi'ndeki Avrasya Tüneli girişinde de trafik yavaş ilerledi.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA DA YOĞUNLUK

Akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu, toplu taşıma duraklarına da yansıdı. Özellikle Sefaköy metrobüs durağında yolcu kalabalığı oluştu.

İBB CepTrafik verilerine göre, kent genelinde yüzde 83'e ulaşan trafik yoğunluğu, Anadolu Yakası'nda yüzde 87, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 80 olarak kaydedildi.