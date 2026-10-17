İstanbul'da sağanağın ardından yıkım başladı

İstanbul'da ve çevre illerde etkili olan sağanak sonrası birçok noktada sel suları hayatı felç etmiş, can ve mal kaybına sebep olmuştu.

Selin en fazla etkili olduğu yerlerden biri olan Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde yapılan incelemelerin ardından dere yatağına yapıldığı tespit edilen riskli yapıların yıkılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, dere yatağında yer alan ve sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen yapıların yıkımına başlandı.

Yıkım çalışmalarının sürdüğü stadyum ve çevresi havadan görüntülendi. Ayazağa Stadı’nda başlayan yıkım çalışmasının dere yatağında yer alan diğer yapılarla devam edeceği öğrenildi.