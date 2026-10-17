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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da sağanağından ardından riskli yapılarda yıkım başladı

        İstanbul'da sağanağından ardından riskli yapılarda yıkım başladı

        İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Ayazağa'da selin ardından dere yatağında bulunan riskli yapıların yıkımına başlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        İstanbul'da sağanağın ardından yıkım başladı
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        İstanbul'da ve çevre illerde etkili olan sağanak sonrası birçok noktada sel suları hayatı felç etmiş, can ve mal kaybına sebep olmuştu.

        Selin en fazla etkili olduğu yerlerden biri olan Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde yapılan incelemelerin ardından dere yatağına yapıldığı tespit edilen riskli yapıların yıkılmasına karar verildi.

        Bu kapsamda, dere yatağında yer alan ve sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen yapıların yıkımına başlandı.

        Yıkım çalışmalarının sürdüğü stadyum ve çevresi havadan görüntülendi. Ayazağa Stadı’nda başlayan yıkım çalışmasının dere yatağında yer alan diğer yapılarla devam edeceği öğrenildi.

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        #istanbul haberleri
        #Sağanak
        #sarıyer
        #Ayazağa
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