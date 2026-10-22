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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da trafik yüzde 83'e ulaştı

        İstanbul'da trafik yüzde 83'e ulaştı

        Trafik yoğunluğunun yüzde 83'e ulaştığı İstanbul'da, özellikle akşam saatlerinde ana arter ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 19:22 Güncelleme:
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        İstanbul'da trafik yüzde 83'e ulaştı

        Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ise Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

        D-100 kara yolunda, Kadıköy, Ataşehir ile Sultanbeyli ve Maltepe ile Kartal arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        TRAFİK YOĞUNLUĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

        TEM Otoyolu'nda ise Kavacık'tan Ataşehir'e kadar araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı, Cevizlibağ, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Okmeydanı'nda arızalanan araç nedeniyle yoldaki bir şeridin trafiğe kapatılması bölgede trafik akışını aksatıyor.

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        TEM Otoyolu'nda, Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü araç yoğunluğu görülüyor.

        Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönünde, Levent ile TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Karaköy ile Beşiktaş Meydanı arasında, Dolmabahçe Sarayı ile stadyum çevresinde araçlar güçlükle seyrediyor.

        Kentte tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

        Vatandaşlar, trafikte geciken araçlar nedeniyle duraklarda kuyruk oluşturuyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar ulaştı.

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