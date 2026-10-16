Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İstanbul
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

        İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 17:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'nin, internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç, Kadıköy-Haliç hatları seferleri ve Uzun Boğaz Turu'nda seferler yapılamayacak.

        Kadıköy-Karaköy Hattı'nda saat 21.00'den sonra, Üsküdar-Eminönü Hattı'nda 20.30'dan sonra, Beykoz-Sarıyer Hattı'nda 18.55'ten sonra, Küçüksu-İstinye Hattı'nda 18.40'tan sonra, Çubuklu-İstinye Hattı'nda 19.00'dan sonraki seferler ile Büyükada-Sedef Adası Hattı ile Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı'ndaki tüm gece seferleri de iptal edildi.

        Fotoğraf: DHA arşiv

        ÖNERİLEN VİDEO

        Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 15 Ekim 2026

        İstanbul'un altyapısı iklim krizine hazır mı: Su baskınlarının ve altyapı krizlerinin temel sebepleri neler? Dere yataklarındaki gökdelenler ve hatalı mimari afet riskini nasıl artırıyor: Bodrum katı ve yeraltı otoparkı ısrarından vazgeçilmeli mi? Megakentte nüfus ve araç artışı altyapıyı nasıl etki...
        #istanbul haberleri
        #vapur seferleri
        #Şehir Hatları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Afette can kaybı 4'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 4'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gültekin'e veda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gültekin'e veda
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        Alpay'a veda
        Alpay'a veda
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        G.Saray'da Leroy Sane endişesi!
        G.Saray'da Leroy Sane endişesi!
        Sahte kimlikle ameliyat masasında yakalandı
        Sahte kimlikle ameliyat masasında yakalandı
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'