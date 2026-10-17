İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın düzenlenecek bir etkinlik kapsamında Zeytinburnu ilçesindeki bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce belirlenen yollar, saat 09.00'dan etkinlik sona erene kadar trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar da belirlendi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR AÇIKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Zeytinburnu'nda trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar şöyle:

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ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Trafiğe kapatılacak yollar nedeniyle sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı. Buna göre Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve Prof. Turan Güneş Bulvarı kullanılabilecek.

Söz konusu yollar, yarın saat 09.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.