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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

        İstanbul'da yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle Zeytinburnu'ndaki bazı cadde ve sokaklar saat 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları da açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 21:12 Güncelleme:
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        İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

        İstanbul'da yarın düzenlenecek bir etkinlik kapsamında Zeytinburnu ilçesindeki bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce belirlenen yollar, saat 09.00'dan etkinlik sona erene kadar trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar da belirlendi.

        TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR AÇIKLANDI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Zeytinburnu'nda trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar şöyle:

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        ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

        Trafiğe kapatılacak yollar nedeniyle sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı. Buna göre Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve Prof. Turan Güneş Bulvarı kullanılabilecek.

        Söz konusu yollar, yarın saat 09.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

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