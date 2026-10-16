İZBAN'da 90 dakika aktarma yeniden başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ekim ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetiminde gerçekleştirildi. Oturumda toplu ulaşım, İzmir Körfezi'nin korunması, engelli bireylere yönelik hizmetler ve kentin ulaşım altyapısına ilişkin konu başlıkları görüşüldü.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek tören ve kutlama etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak ve toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla, toplu ulaşım ücretinin 1 kuruş olarak uygulanması kararlaştırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZTAŞIT, İZULAŞ, METRO AŞ ve İZDENİZ AŞ'de uygulanacak tarife doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılması hâlinde ulaşım ücretsiz olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görüşülen önergeyle İZBAN'ın, 16 Ekim itibarıyla 90 dakika aktarma sistemine dahil edilmesi uygun bulundu. Böylece uygulama yeniden başladı. İzmirim Kart ile yapılan ilk binişin ardından 90 dakika içinde İZBAN'da gerçekleştirilecek aktarmalar, 20 kilometreye kadar ücretsiz olacak.

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Konak'taki Engelsiz Yaşam Köyü'nün belediye bünyesinde hizmet vermesini ve adının "Dr. Burhan Özfatura Engelsiz Yaşam Köyü" olarak değiştirilmesini oy birliğiyle kabul etti. Engelli bireylerin eğitimi ve toplumsal yaşama katılımı için uzun yıllardır çalışan Özfatura, merkezin 2019'da hayata geçirilmesinde kurucu vakıf başkanı olarak görev almıştı.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik bilimsel araştırma ve izleme çalışması başlatmaya hazırlanıyor. Başkanlık makamınca meclis gündemine eklenen önergeyle, "İzmir İli Oşinografik Araştırma ve İzleme Projesi" hizmetinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden (TÜBİTAK MAM) satın alınması konusu meclisin değerlendirmesine sunuldu. Önerge, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

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İzmir'de Buca merkez ile Gaziemir arasındaki ulaşımı güçlendirmesi hedeflenen Buca-Sarnıç güzergâhı için yeni bir planlama adımı atıldı. Güzergâhın imar planlarına işlenmesi şeklindeki önerge, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. İzmir Ulaşım Ana Planı doğrultusunda hazırlanan çalışma kapsamında, mevcut ulaşım sisteminin iyileştirilmesi, bağlantıların sürekliliğinin sağlanması ve güzergâh çevresindeki kentsel gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yeni gelişme alanlarının belirlenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu ile bilgi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu önerisinin, üst ölçekli planlar çerçevesinde değerlendirilmesi gündeme geldi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunda, Buca Onat Tüneli ile Otogar arasındaki ulaşımı sağlayacak bağlantı yollarına ilişkin imar planı değişikliği önerisi de gündeme geldi. "Buca Onat Tüneli-Otogar Arası Bağlantı Yolları Uygulama Projesi" kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi, görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. Düzenlemeyle, bağlantı yollarının projeye uygun şekilde planlanması hedefleniyor.

Oturumda, meclis birinci ve ikinci başkan vekillerinin seçimi de gerçekleştirildi. Gizli oylama sonucunda Altan İnanç Birinci Başkan Vekili, Ümran Göçen ise İkinci Başkan Vekili seçildi.