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        İZBETON davasında Büyükşehir Belediyesi'nden katılma talebi

        İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' ile ilgili açılan, 56 sanığın tutuksuz yargılandığı davada, Büyükşehir Belediyesi suçtan zarar gören sıfatıyla dosyaya katılma talebinde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 14:14 Güncelleme:
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        İZBETON davasında belediyeden katılma talebi
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası sonrası soruşturma başlatıldı ve 1 Temmuz 2025 günü 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 139 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından aralarında Soyer, Aslanoğlu, Kaya'nın da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı.

        Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Soyer ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kooperatif davası açılırken; 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki' yolsuzluk ile 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında' yolsuzluk suçlamalarıyla 3 farklı iddianame hazırlandı. Heval Savaş Kaya 3 iddianamede de sanık olarak yer aldı.

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        BİR İDDİANAME DAHA HAZIRLANDI

        "İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında" yolsuzluk soruşturması kapsamında; "Edimin ifasına fesat karıştırmak" suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla aralarında Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        Mahkeme, tüm sanıkların tahliyesine karar verdi. Heval Savaş Kaya ise devam eden farklı soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu için tahliye edilmedi. Yargılama sürecinde İZBETON'un araç ve iş makinesi kiralama ihalelerinde düzenlenen hakediş belgelerinde evrakta sahtecilik yapılıp usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 56 sanık arasında yer alan 13 sanık hakkında "Özel belgede sahtecilik" ve "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından ayrıca 5,5'er yıldan 18'er yıla kadar hapis istemi ile iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame mevcut dosyayla birleştirildi.

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        "KABUL EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE EDİYORUM"

        Tutuksuz sanıkların yargılanmasına bugün, İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya başka soruşturmalardan tutuklu olan Heval Savaş Kaya ile birlikte bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı. Önceki duruşmalarda istenilen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmadığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin suçtan zarar gören sıfatıyla olarak davaya katılma talebinde bulunduğu belirtildi.

        Duruşmada söz verilen Heval Savaş Kaya, "Soruşturmanın başlatılmasına dayanak oluşturan iç denetim raporlarının kötü niyetli ve gerçeğe aykırı iddialar içeriyor. Bu raporlar dışında dosyadaki sanık beyanları, bilgi ve belgeler ile mahkeme tarafından aldırılan bilirkişi raporunda aleyhime bir delil yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin davaya katılma talebini değişen siyasi iklimden kaynaklandığını düşünüyorum ve kabul edilmemesi gerektiğini ifade ediyorum" dedi.

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        SAVUNMA VE BEYANLARIN ARDINDAN ARA KARAR

        Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin davaya katılma talebinin, beklenen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmasının ardından yapılacak değerlendirmeden sonra karar verileceğine hükmeden hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedip duruşmayı 18 Ocak 2027'ye erteledi.

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        #İzmir Büyükşehir Belediyesi
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