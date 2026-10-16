İzleme ve İrtibat Komisyonu için TBMM'de kritik süreç başlıyor

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulması planlanan İzleme ve İrtibat Komisyonu için siyasi temasların hız kazanması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti gruplarını ziyaret ederek komisyonun yapısı, görevleri ve üye sayısına ilişkin görüşleri alması öngörülüyor. Komisyonun 15 ila 23 üyeden oluşabileceği değerlendirilirken hazırlanması planlanan çerçeve yasadan yararlanabilecek kişilerin sayısı da gündemde. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi...

KURTULMUŞ SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞECEK

İzleme ve İrtibat Komisyonunun kurulmasından önce siyasi partilerin görüş ve önerileri alınacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yurt dışı ziyaretleri nedeniyle temasların 20 Ekim Salı gününden sonra başlaması bekleniyor.

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Kurtulmuş'un ilk olarak Meclis'teki siyasi parti gruplarını ziyaret etmesi, ardından parti temsilcileriyle ortak bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor. Görüşmelerde komisyonun yapısı, görevleri, süreçte üstleneceği rol ve üye sayısı ele alınacak.

KOMİSYON 15 İLA 23 ÜYEDEN OLUŞABİLİR

DEM Parti heyeti, 3 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, birkaç gün sonra Meclis'te AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile de bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre bugüne kadar gerçekleştirilen temaslarda İzleme ve İrtibat Komisyonunun 15 ila 23 üyeden oluşması yönündeki görüş öne çıktı. Komisyonun kesin üye sayısı ve çalışma esaslarının ise siyasi partilerle yapılacak görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

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İLK AŞAMADA 2 BİN 400 KİŞİ YARARLANABİLİR

Komisyonun kurulmasına yönelik çalışmalar devam ederken çerçeve yasadan kimlerin yararlanabileceğine ilişkin değerlendirmeler de sürüyor.

Sürecin ilerlemesiyle birlikte Takip ve Değerlendirme Kurulunun, yapılacak başvuruları inceleyerek yasa kapsamına girecek kişileri belirlemesi öngörülüyor.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre ilk aşamada cezaevinde bulunan yaklaşık 2 bin 400 kişinin çerçeve yasadan yararlanması bekleniyor.

KİMLER YASA KAPSAMININ DIŞINDA KALACAK?

Çerçeve yasadan yararlanamayacak kişilere ilişkin değerlendirmelerde de bazı suç ve hükümlü grupları öne çıkıyor.

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Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar ile kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hükümlü olanların sayısının yaklaşık 900 olduğu ve bu kişilerin düzenlemeden yararlanamayacağı belirtiliyor.

Örgütün yönetici kadrosunda yer aldığı ifade edilen yaklaşık 230 kişinin de yasa kapsamı dışında tutulacağı kaydediliyor.

Düzenlemenin nihai kapsamı ve uygulama esaslarının ise yürütülecek çalışmaların ardından belirlenmesi bekleniyor.