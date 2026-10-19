Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir'deki "Gaziemir Yapı Kooperatifi" soruşturmasına ilişkin iddianame kabul edildi

        İzmir'deki "Gaziemir Yapı Kooperatifi" soruşturmasına ilişkin iddianame kabul edildi

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "Gaziemir Yapı Kooperatifi" soruşturmasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 17 şüpheli hakkında 4,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 17:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İzmir'deki "kooperatif" iddianamesi kabul edildi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve İzmir İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin müşteki olarak yer aldığı iddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Duruşma 4 Aralık'ta görülecek.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İZBETON A.Ş. üzerinden Gaziemir ilçesindeki "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri" çerçevesinde Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine yönelik "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarına ilişkin soruşturmada, kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikâyet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İZBETON A.Ş. yetkilileri, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        REKLAM

        Jandarma ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda aralarında eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli yakalanmış, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti. Şüpheliler, 12 Nisan'da İzmir'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Soruşturmanın genişletilmesiyle şüpheli sayısı 17'ye çıkmış ve bunlardan 15'i tutuklanmıştı.

        İddianamede tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında "zimmet suçuna yardım" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4,5 yıldan 14 yıla kadar, eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile 10 şüpheli hakkında "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

        REKLAM

        Diğer 4 şüpheli hakkında ise "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmete yardım" ile "denetim görevini ihmal" suçlarından 6 yıldan 16 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.

        Fotoğraflar: AA arşiv

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları

        Mehmet Ali Erbil, tek kişilik gösterisi 'Hayatım Yalan'da duygusal anlar yaşadı  

        #izmir haberleri
        #iddianame
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        İstanbul'da konserdeki ölümlerin sebebi belli oldu!
        İstanbul'da konserdeki ölümlerin sebebi belli oldu!
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana