İzmit Körfezi'nden 10 kamyon atık çıkarıldı

İzmit Körfezi'nde dökülen 12 dereden son günlerde gerçekleşen yoğun yağışlar sonucu denize taşınan ağaç, dal, budak, tomruk ve bitkisel atıklar, deniz yüzeyinde ve rüzgârın etkisiyle kıyıda birikti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz yüzeyinde ve kıyı şeridinde biriken atıkları temizlemek için gün boyu çalışma yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çalışmalarda 4 deniz yüzeyi temizleme teknesi, 3 amfibi tip araç, 2 kontrol botu ve 50 personel görev aldı. Deniz yüzeyi temizleme teknelerinin ulaşamadığı kıyı ve bataklık alanlarda biriken atıklar, amfibi tip araçlarla toplanarak karaya çıkarıldı.

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Amfibi araçların çalışamadığı kayalık bölgelerde ve erişimin güç olduğu kıyı kesimlerinde ise Mavi Takım ekipleri tarafından temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 10 kamyon atık toplanırken, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketi'ne (İZAYDAŞ) gönderildi.