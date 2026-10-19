Kaçırıldı, 15 milyonluk senet imzalatıldı iddiası!

Antalya'nın Alanya ilçesinde dağlık alana kaçırılan kişiye zorla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i ifadesi sonrası serbest bırakılırken, 7'si adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Alanya'da yaşayan H.G., iddiaya göre dağlık alana kaçırılarak zorla kendisine 15 milyon avro tutarında senet imzalattırıldı, 2 gün sonra da serbest bırakıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

H.G.'nin ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.O. ve S.G. isimli kadınlar ile V.T.T., Z.G., T.C.A., M.E., Ş.B.A. ve N.H. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 silah ile başka mağdurlara imzalattırılmış senetler ele geçirildi. Şüphelilerden N.H. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri ise bu sabah adliyeye sevk edildi.