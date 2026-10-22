Kadıköy Belediyesi CHP'den YENİ Parti'ye geçti

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, geçen ay CHP tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından siyasi yolculuğunu YENİ Parti'de sürdüreceğini duyurdu.

Kösedağı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli Kadıköylüler, biliyorsunuz, geçen ay 23 yıldır mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Geçen bir aylık süre zarfında sahada sizlerden aldığım geri dönüşler benim için çok kıymetli oldu. Her mahalleye gittiğimde, her sokağa girdiğimde sizlerle konuştum, sizleri dinledim. Bu bir aylık sürenin ardından artık sizlerle beraber bir karar verdim. Bundan sonraki siyasi yolculuğuma, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti saflarına katılarak devam edeceğimi sizlere bildirmek isterim. 36 meclis üyemizin 30'uyla beraber bu kararı aldık. Artık sizlerle Kadıköyümüz için hep beraber çalışmaya YENİ Parti çatısı altında devam edeceğiz. Hepimizin yolu açık olsun."

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.