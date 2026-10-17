Kadıköy-Moda Tramvay hattında çalışma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy ilçesinin ulaşım tarihinde ve kent kültüründe önemli bir yere sahip olan T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, hattın Kilise ile Moda İlkokulu istasyonları arasındaki yaklaşık 570 metrelik bölümünde, alt betonun kırılması da dâhil olmak üzere kapsamlı hat revizyonu yapılacak. Çalışmalarla mevcut hat altyapısının yenilenmesi ve yolculuk konforunun artırılması amaçlanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR HİZMET VERECEK

İBB, bakım ve yenileme çalışmaları süresince Kadıköy-Moda arasında ulaşımın devam etmesi için alternatif ulaşım planını hazırladı. Çalışmalar devam ederken tramvay seferlerine geçici olarak ara verilecek, İETT’nin Adalar'da da hizmet veren elektrikli araçları çalışmalar boyunca Kadıköy-Moda güzergâhında yolculara hizmet verecek.

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Elektrikli araçlar, Kadıköy İDO'dan başlayarak Damga Sokak istasyonuna kadar sefer yapacak. Bahariye istasyonundan sonra Sakızgülü Sokak ve Moda Caddesi üzerinden devam ederek Rızapaşa istasyonunda yeniden T3 güzergâhına bağlanacak. Alternatif güzergâh nedeniyle Kilise, Moda İlkokulu ve Moda istasyonlarında hizmet verilemeyecek.

İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkan Vekili Erman Eryılmaz, "İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığımız ve Metro İstanbul koordinasyonunda yürüteceğimiz çalışmalar kapsamında, Kilise ile Moda İlkokulu istasyonları arasındaki bölümde ilk etapta 570 metrelik ray değişimi ve altyapı revizyonunu gerçekleştireceğiz. İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızın yürüttüğü Kadıköy Meydanı düzenleme çalışması tamamlandığında ise tramvay hattımız meydanın yaya ve ulaşım akslarıyla kusursuz bir şekilde bütünleşecek" dedi.

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Eryılmaz, çalışmaların takvimine ve hattın ne zaman açılacağına ilişkin de şunları kaydetti: "19 Ekim'de başlayacak olan çalışmalarımızı en kısa takvim süresi içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nı, yeni yılın ilk aylarında çok daha güvenli, konforlu ve modern altyapısıyla yeniden İstanbulluların hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Metro İstanbul Genel Müdürü Özhan Şenol ise T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nın Kadıköy'ün günlük yaşamında ve ulaşım hafızasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, bakım süresince yolcuların ulaşımını sürdürebilmesi için alternatif ulaşım planlamasına önem verdiklerini belirterek, "Elbette bu süreçte önceliklerimizden biri de Kadıköylülerin günlük yaşamının mümkün olduğunca az etkilenmesi. Hattımızda yolcularımızın ulaşımını sürdürebilmek için İETT'den destek alacağız. Adalar'dan da aşina olduğumuz elektrikli araçlar, bu süreçte Kadıköy-Moda arasında yolcularımıza hizmet verecek. Böylece ray hattımızda yenileme çalışmaları devam ederken aynı güzergahta ulaşım da devam edecek" şeklinde konuştu.

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Özhan Şenol, alternatif ulaşım hizmetinin aksamaması için sürücülere çağrıda bulundu: "T3 güzergâhı, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden geçiyor. Güzergâh üzerinde park edilen araçlar zaman zaman tramvay seferlerinde gecikmelere ve aksamalara neden olabiliyor. Özellikle yenileme çalışmaları boyunca elektrikli araçlarımızın düzenli sefer yapabilmesi için güzergâhın açık tutulması büyük önem taşıyor. Tüm sürücülerimizden bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Kadıköylülerin desteğiyle bu süreci hep birlikte en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz."

1930'LARDAN BUGÜNE

Kadıköy’ün tramvay geçmişi 1930'lu yıllara uzanıyor. Kadıköy ile Moda arasında çalışan 20 numaralı tramvay, bu güzergâhta 30 yılı aşkın süre hizmet verdikten sonra 1966 yılında seferleri sonlandırdı.

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Yıllar sonra, 1 Kasım 2003'te Kadıköy-Moda arasında nostaljik tramvay yeniden hizmete başladı. Geçmişteki tramvay geleneğini günümüze taşıyan T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, bugün de Kadıköy’ün ulaşım ağının ve kent kültürünün önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.

Metro İstanbul tarafından işletilen T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, 2,6 kilometrelik güzergâhı ve 11 istasyonuyla hizmet veriyor. Günde 81 sefer gerçekleştiren hat, yaklaşık 4 bin yolcu taşıyor. Kadıköy Meydanı, Altıyol, Bahariye ve Moda çevresinden geçen nostaljik tramvay, İstanbul’un ulaşım hafızasındaki yerini koruyor.