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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de kadın çiftçiler ürünlerini "Bereketli Eller Pazarı"nda satışa sundu

        İzmir'de kadın çiftçiler ürünlerini "Bereketli Eller Pazarı"nda satışa sundu

        İzmir'de 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında kadın üreticiler, "Bereketli Eller Pazarı"nda ürünlerini sergiledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 18:22 Güncelleme:
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        Kadın çiftçiler "Bereketli Eller Pazarı"nda

        İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlenen etkinlikte, kadın çiftçiler ve kooperatifler tarafından üretilen yöresel gıdalar ile el emeği ürünler satışa sunuldu.

        Burada konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, kadınların tarımsal üretimin her aşamasında önemli rol üstlendiğini söyledi.

        Kadınların üretimde daha fazla yer almasının kırsal kalkınmaya ve ekonomik refaha katkı sağladığını belirten Akdoğan, İzmir'de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 56 bin 359 üreticiden 7 bin 685'inin kadın olduğunu ifade etti.

        Akdoğan, kentte faaliyet gösteren 66 kadın kooperatifinin 2 bin 319 ortağı bulunduğunu aktararak, kooperatifleşmenin kadınların üretimden pazarlamaya kadar daha etkin rol almasını sağladığını kaydetti.

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        Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma destekleri, eğitim ve kooperatifçilik çalışmalarıyla kadın üreticilerin yanında olduğunu vurgulayan Akdoğan, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almaları için çalıştıklarını dile getirdi.

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        #izmir haberleri
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