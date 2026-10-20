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        Haberler Gündem Çevre Karşıyaka'da vatandaşlar ve esnaftan çöp tepkisi

        Karşıyaka'da vatandaşlar ve esnaftan çöp tepkisi

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uzun süredir toplanmadığı iddia edilen evsel atıklardan oluşan çöp yığınları ve çevreye yayılan kötü koku vatandaşlar ve esnafın tepkisine neden oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 18:25 Güncelleme:
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        Karşıyaka'da çöp tepkisi
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sokaklarda biriken çöp yığınları vatandaşların ve esnafın tepkisine neden oldu.

        Çöpler nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiğini belirten esnaf Özgür İlkutlu, "Gıda ürünleri satan bir dükkanım var. Tam önünde de gördüğünüz gibi bir çöp yığını var. Bırakın bir şey satmayı ben dükkanın önünde dahi kokudan artık oturamıyorum. Muhtemelen bir takım teknik sorunlardan dolayıydı ama yaklaşık 10 gündür biz bu pisliği çekiyoruz" dedi.

        İlkutlu, "Artık buradaki oturan bütün insanların sağlığını tehdit ediyor. Hayvanlar geliyor buraya, eşeliyor. Bütün vatandaşlar çok tepkili, bu konuda çok rahatsız. Dükkanın önünde oturduğumuz zaman vatandaşlar bize tepki gösteriyor, bu niye alınmıyor diye laf atıyorlar. Yaşadığımız çağda bu tür görüntülerin olması sanırım hiçbir ülkeye ve hiçbir topluma da yakışmıyor" dedi.

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        Mahalle sakinlerinden Zeki Sır ise "Fareler dolaşıyor. Ben de gidip belediyeye şikâyet edeceğim. Böyle şey olmaz, pislikten kokuyor buralar. İlk defa böyle bir şey görüyoruz. O kadar şikâyet ediyorlar, gelip almıyorlar" şeklinde konuştu.

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        #izmir haberleri
        #karşıyaka
        #Çöp
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