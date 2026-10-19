Kayseri'de 25 bin canlı sülük ele geçirildi

Kayseri Havalimanı'nda 25 bin canlı sülük ele geçirildi
Kayseri Havalimanı'nda yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 25 bin canlı sülük ele geçirildi
Giriş: 19 Ekim 2026 - 18:29 Güncelleme:
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kayseri Gümrük Muhafaza ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanında denetim yaptı.
Denetimde ele geçirilen 17,5 kilogram ağırlığındaki 25 bin canlı sülük, incelemenin ardından imha edildi.
Olayla ilgili 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.
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