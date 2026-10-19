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        Haberler Gündem Çevre Kayseri'de ilçe taşımacılığında yeşil dönüşüm: Elektrikli minibüsler geliyor

        Kayseri'de ilçe taşımacılığında yeşil dönüşüm: Elektrikli minibüsler geliyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. öncülüğünde yürütülen çevreci ulaşım çalışmaları kapsamında, ilçe taşımacılığında yeşil dönüşüm hazırlıkları sürüyor. Yüzde 100 elektrikli araçlar üzerinde teknik ve performans testleri gerçekleştirilirken, ilçe taşımacılığında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        Kayseri'de ilçe ulaşımında yeşil dönüşüm
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde şehir içi ulaşımda sürdürülen çevreci ulaşım çalışmaları, ilçe taşımacılığına da taşınıyor. Daha çevreci, ekonomik ve verimli ulaşım hizmeti sunmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, ilçe merkezleri ile Kayseri arasında hizmet veren araçların elektrikli araçlara dönüştürülmesi için hazırlıklar sürdürülüyor.

        Sarız-Binboğa Taşıma Kooperatifi Başkanı Ali Daldı, elektrikli araçlarda gerçekleştirilen testlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, araçların performans ve enerji verimliliğini bizzat deneyimleme fırsatı bulduklarını belirtti.

        Elektrikli araç dönüşümünün hem çevresel etkilerin azaltılması hem de işletme verimliliğinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirten Daldı, Develi'den Sarız'a ve Bünyan'a kadar tüm ilçelere ulaşımın coğrafi koşullarının test edildiğini ve bu test sürecinin ilçe taşımacılığı açısından yol gösterici nitelik taşıdığını kaydetti.

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        Performans testleri yapılan araçta yalnızca enerji verimliliğine değil, yolcu ihtiyaçlarına da önem verildiğini gördüklerini anlatan Daldı, aracın diz mesafelerinde geniş kullanım alanlarının olduğunu ve yolcuların eşyalarını rahatlıkla taşıyabilmesi için bagaj alanının bulunduğunu kaydetti.

        Yeşil dönüşüm çalışmalarının ilçe taşımacılığına da öncülük etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Ali Daldı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti. Daldı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. öncülüğünde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, ilçe ile Kayseri arasında hizmet veren araçların yüzde 100 elektrikli araçlara dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

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        İlçe taşımacılığında elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte daha çevreci, sürdürülebilir ve verimli bir ulaşım modelinin oluşturulması amaçlanıyor. Kayseri'de başlatılan yeşil dönüşümün ilçelere de yayılması, sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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        #kayseri haberleri
        #ELEKTRİKLİ ARAÇ
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