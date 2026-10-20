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        Haberler Gündem Politika Kemer Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

        Kemer Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 belediye meclis üyesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ederek görevlerini bağımsız olarak sürdürme kararı aldıklarını bildirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 18:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kemer Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, Kemer'e hizmet etmeyi en büyük sorumlulukları olarak gördüklerini belirtti.

        İlçenin her mahallesine hizmet ulaştırmak, vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve Kemer'in geleceği için çalışmanın ortak amaçları olduğunu ifade eden Topaloğlu, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer’e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, bugüne kadar kurduğumuz dostluklara ve paylaştığımız emeğe saygı duyuyorum. Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kemer’in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer’e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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