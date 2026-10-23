Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü

Kaza, dün akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında meydana geldi. B.İ. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan H.K, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.