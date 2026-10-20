Kısırkaya açıklarında karaya oturan Liberya bayraklı tanker operasyonla yüzdürüldü
İstanbul Sarıyer'de olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenerek karaya oturan 238 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı 'BANDA' isimli ham petrol tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kurtarma operasyonuyla yeniden yüzdürüldü
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 15 Ekim'de olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenerek karaya oturan Liberya bayraklı 'BANDA' isimli ham petrol tankeri kurtarıldı.
Kısırkaya açıklarında kıyıya yaklaşarak karaya oturan yaklaşık 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki tanker, gerçekleştirilen kurtarma operasyonunun ardından yeniden yüzdürüldü.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tankerin kurtarılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı Banda tankeri, İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü" ifadelerini kullandı.
KURTARMA OPERASYONUNA ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de kurtarma operasyonunun ayrıntılarını paylaştı. Açıklamada, balık adam ekibinin su altı incelemesinin ardından kurtarma çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyona kurtarma uzmanı, KEGM-4 botu, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile Kurtarma-8 ve Şark römorkörlerinin katıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda tankerin bulunduğu yerden kurtarılarak yeniden yüzdürüldüğünü ve operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı.