Kocaeli'de bir bina tedbiren boşaltıldı
Kocaeli Darıca'da 4 katlı metruk binanın 3. katındaki balkonun yıkılması nedeniyle yakınındaki bir bina tedbiren boşaltıldı
Giriş: 16 Ekim 2026 - 01:23 Güncelleme:
Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak'ta yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı metruk binanın 3’üncü katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, bölgedeki bir binada yaşayan iki kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
AA'nın haberine göre belediye ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, risk oluşturan binanın belediye tarafından yıkılacağı öğrenildi.
Ekipler, güvenlik önemleri alarak sokağı trafiğe kapattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ