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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da imalathaneye baskın: 9 ton peynire el konuldu

        Konya'da imalathaneye baskın: 9 ton peynire el konuldu

        Konya'nın Akşehir ilçesinde usulsüz üretildiği tespit edilen 9 ton eritme peynir ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 15:19 Güncelleme:
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        Konya'da 9 ton peynire el konuldu
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        Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akşehir Belediyesi zabıta ekipleri, usulsüz peynir üretimi yapıldığı ihbarı üzerine Seyran Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki imalathaneye baskın yaptı.

        İmalathanedeki 9 ton eritme peynire ve peynir üretiminde kullanılan nişasta ve bitkisel yağa el konuldu.

        Ele geçirilen ürünler imha edilirken, iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

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