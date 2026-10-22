Konya'da 9 ton peynire el konuldu

Konya'da imalathaneye baskın: 9 ton peynire el konuldu
Konya'nın Akşehir ilçesinde usulsüz üretildiği tespit edilen 9 ton eritme peynir ele geçirildi
Giriş: 22 Ekim 2026 - 15:19 Güncelleme:
Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akşehir Belediyesi zabıta ekipleri, usulsüz peynir üretimi yapıldığı ihbarı üzerine Seyran Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki imalathaneye baskın yaptı.
İmalathanedeki 9 ton eritme peynire ve peynir üretiminde kullanılan nişasta ve bitkisel yağa el konuldu.
Ele geçirilen ürünler imha edilirken, iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.
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