Küçükçekmece'de çatlaklar ve sesler nedeniyle 14 daireli bina tahliye edildi

Kira cinayetinde amcaya 14 bıçak darbesi! Vahşetin görüntüsü ortaya çıktı

Mardin'de, 46 yaşındaki Nihat Bilgiç'in, kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 14 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar ağabeyi Halil ile yeğenleri Ali ve Aziz Bilgiç'in yargılandığı davada, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü dosyaya girdi. Duruşmada Aziz Bilgiç,... Daha Fazla Göster Mardin'de, 46 yaşındaki Nihat Bilgiç'in, kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 14 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar ağabeyi Halil ile yeğenleri Ali ve Aziz Bilgiç'in yargılandığı davada, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü dosyaya girdi. Duruşmada Aziz Bilgiç, "Kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum" dedi Daha Az Göster