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        Haberler Gündem İstanbul Küçükçekmece'de çatlaklar ve sesler nedeniyle 14 daireli bina tahliye edildi

        Küçükçekmece'de çatlaklar ve sesler nedeniyle 14 daireli bina tahliye edildi

        İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın banyosundaki fayanslarda çatlaklar oluşması ve binadan çatırdama sesleri gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. 14 daireli bina, yapılan incelemelerin ardından tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 21:32 Güncelleme:
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        Küçükçekmece'de 7 katlı bina korkuttu

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, 7 katlı bir binadan çatırdama sesleri gelmesi ve bir dairenin banyosundaki fayanslarda çatlaklar oluşması üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edildi. İncelemelerin ardından kapısı mühürlenen binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

        BANYODAKİ FAYANSLARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

        İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak'ta saat 16.30 sıralarında, 7 katlı ve 14 daireli binanın 3'üncü katındaki bir dairenin banyosunda fayansların çatladığı fark edildi.

        Binadan çatırdama sesleri de geldiğini belirten bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        14 DAİRELİ BİNA TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ

        Olay yerine gelen Küçükçekmece Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, binada detaylı inceleme başlattı. Yapılan ilk kontrollerin ardından güvenlik gerekçesiyle binanın geçici olarak boşaltılmasına karar verildi.

        Tahliye sırasında bina sakinlerinin acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yanlarına birkaç eşya almalarına izin verildi.

        BİNA MÜHÜRLENDİ, ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

        Zabıta ekipleri, tahliye edilen binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç giriş çıkışlarını kapattı.

        Kapısı mühürlenen 7 katlı binada detaylı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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        #haberler
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