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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Küçükçekmece'de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        İstanbul Küçükçekmece'de otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 00:39 Güncelleme:
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        Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi 1. İkitelli Caddesi'nde, S.G. idaresindeki otomobil ile aynı yönde seyreden motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre kazada, motosikletin sürücüsü Emre Seyhat (21) olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan Fatih Seyhat (21) ise ağır yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emre Seyhat'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Otomobil sürücüsü S.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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