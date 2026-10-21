Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak kopardı

        İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak kopardı

        İzmir'in Konak ilçesinde, laf atma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Saldırgan, 44 yaşındaki Güney D.'nin kulağını ısırarak kopardı. Güney D. hastaneye kaldırılırken, kopan kulak bulunamadı. Saldırgan ise kayıplara karıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 08:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kulağını ısırarak kopardı!

        İzmir'in Konak ilçesinde, sahilde ailesiyle oturan Güney D. (44), laf atma yüzünden kavga ettiği şüpheli tarafından kulağından ısırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Güney D.’nin kulağından kopan parça ise bulunamadı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Konak Mahallesi Konak Sahili'nde meydana geldi. Ailesiyle sahilde oturan Güney D., kendilerine laf atan şüpheliyle tartışmaya başladı.

        KULAĞI KOPTU

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, darbettiği Güney D.’nin kulağını da ısırdı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken acı içerisinde inleyen şüphelinin sol kulağının bir parçasının koptuğu anlaşıldı.

        KULAK BULUNAMADI

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kulağı kopan Güney D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

        Kopan kulak parçası, aile üyeleri ve polisin aramasına rağmen bulunamadı. Yaralı Güney D., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Milas Belediyesi'ne operasyon: 29 gözaltı

        Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, 2.5 milyar lirayı aşan sahte...
        #İzmir
        #son dakika haberi
        #kavga
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Trump'tan İran mesajı: Savaş çok yakında sona erecek
        Trump'tan İran mesajı: Savaş çok yakında sona erecek
        Yeni Parti'nin ismi AYM gündeminde
        Yeni Parti'nin ismi AYM gündeminde
        Türk otomotivi Avrupa için kenetlendi
        Türk otomotivi Avrupa için kenetlendi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Senin burada ne işin var!"
        "Senin burada ne işin var!"
        Köprüde kan izleri ve berbere ensesinden tek kurşun
        Köprüde kan izleri ve berbere ensesinden tek kurşun
        7'ye katlıyor
        7'ye katlıyor
        İtalya'da protestolara karşı yeni güvenlik önlemleri
        İtalya'da protestolara karşı yeni güvenlik önlemleri
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Baba oğul cinayetinde 'yasak aşk' iddiası
        Baba oğul cinayetinde 'yasak aşk' iddiası
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        3 kişi gözaltında! Galvaniz fabrikasında feci ölüm
        3 kişi gözaltında! Galvaniz fabrikasında feci ölüm
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        ABD'de 300 binden fazla vize iptal edildi
        ABD'de 300 binden fazla vize iptal edildi
        Sevgiliye 2 bıçakla saldırı! Kıskançlık kanlı bitti
        Sevgiliye 2 bıçakla saldırı! Kıskançlık kanlı bitti
        Tavan kör etti!
        Tavan kör etti!
        Fon mağdurlarına ara ödeme teklifi Meclis'te
        Fon mağdurlarına ara ödeme teklifi Meclis'te
        İşe iade için 30 işçi kriteri
        İşe iade için 30 işçi kriteri
        Fenerbahçe'ye son dakika şoku!
        Fenerbahçe'ye son dakika şoku!