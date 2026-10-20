Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kütahya Belediyesi "Sanat Sokağı" açtı

        Kütahya Belediyesi "Sanat Sokağı" açtı

        Kütahya'nın köklü kültürel mirasını yaşatmak, sanatsal üretimi desteklemek ve sanatçılarla vatandaşları bir araya getirmek amacıyla hayata geçirilen "Sanat Sokağı" törenle açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 12:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kütahya'da "Sanat Sokağı" açıldı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi'nin bulunduğu Rüstem Paşa Sokağı, Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı düzenlemelerle sanatın üretildiği, sergilendiği ve paylaşıldığı yeni bir kültür ve sanat alanına dönüştürüldü.

        Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kentin yüzyıllardır süregelen sanat geleneğine ve güçlü kültürel birikimine dikkat çekerek, bu mirasın korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

        Kütahya'nın ustaların ve sanatçıların şehri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sanatçıların eserlerini daha geniş kitlelerle buluşturabilecekleri, üretimlerini sürdürebilecekleri ve vatandaşlarla doğrudan etkileşim kurabilecekleri alanlar oluşturmayı önemsediğini belirtti.

        REKLAM

        Başkan Kahveci, "Sanat Sokağı"nın hayata geçirilmesinde emeği bulunan Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci ve yönetimine, Kültür Sanat Merkezi Başkanı Ressam Sebahat Sarıoğlu'na, sanatçılara, belediyenin ilgili birimlerine ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Sanat Sokağı"nın kente hayırlı olmasını diledi.

        Kurdele kesimi, dua edilmesi ve stantların dolaşılması ile devam eden açılış programına; Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Yeni Parti İl Başkanı Tamer Yenikaya, il protokolü ve vatandaşlar da katıldı.

        "Sanat Sokağı"nın oluşturulması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla Rüstem Paşa Sokağı'na kemer aydınlatmaları kazandırılırken, Kültür ve Sanat Merkezi'nin dış cephesi özel aydınlatmalarla estetik bir görünüme kavuşturuldu. Sanatçıların özgün desenleriyle süslenen saksılar sokağa yerleştirilirken, atölye çalışmaları ve sanatsal etkinliklerde kullanılmak üzere 15 adet ahşap stant hazırlandı. Kilit taşı yol ve merdiven düzenlemeleriyle alanın fiziki koşulları iyileştirilirken, merkezin duvarları da sanatçılarımızın çalışmalarıyla renklendirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 19 Ekim 2026 (Bu Hafta Hava Nasıl Olacak?)

        Hava sıcaklıkları 3-7 derece yükselecek. Bu hafta hava nasıl olacak? Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi bugün 20'de. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak. YENİ Parti Vekili Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül teslim oldu. Gün Başlıyor'u Tuğba Södekoğlu sundu.  

        #kütahya haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bloomberg HT - Habertürk ortak yayınında
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bloomberg HT - Habertürk ortak yayınında
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi
        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı
        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        Yılmaz: Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır
        Yılmaz: Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Yamal'ın annesi İstanbul'u gezdi
        Yamal'ın annesi İstanbul'u gezdi
        Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi
        Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Taksim’deki kanlı çatışmada 2 kardeş hüküm giymişti
        Taksim’deki kanlı çatışmada 2 kardeş hüküm giymişti
        Kadim mücadelede yeni raunt
        Kadim mücadelede yeni raunt