Kütahya'da "Sanat Sokağı" açıldı

Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi'nin bulunduğu Rüstem Paşa Sokağı, Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı düzenlemelerle sanatın üretildiği, sergilendiği ve paylaşıldığı yeni bir kültür ve sanat alanına dönüştürüldü.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kentin yüzyıllardır süregelen sanat geleneğine ve güçlü kültürel birikimine dikkat çekerek, bu mirasın korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Kütahya'nın ustaların ve sanatçıların şehri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sanatçıların eserlerini daha geniş kitlelerle buluşturabilecekleri, üretimlerini sürdürebilecekleri ve vatandaşlarla doğrudan etkileşim kurabilecekleri alanlar oluşturmayı önemsediğini belirtti.

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Başkan Kahveci, "Sanat Sokağı"nın hayata geçirilmesinde emeği bulunan Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci ve yönetimine, Kültür Sanat Merkezi Başkanı Ressam Sebahat Sarıoğlu'na, sanatçılara, belediyenin ilgili birimlerine ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Sanat Sokağı"nın kente hayırlı olmasını diledi.

Kurdele kesimi, dua edilmesi ve stantların dolaşılması ile devam eden açılış programına; Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Yeni Parti İl Başkanı Tamer Yenikaya, il protokolü ve vatandaşlar da katıldı.

"Sanat Sokağı"nın oluşturulması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla Rüstem Paşa Sokağı'na kemer aydınlatmaları kazandırılırken, Kültür ve Sanat Merkezi'nin dış cephesi özel aydınlatmalarla estetik bir görünüme kavuşturuldu. Sanatçıların özgün desenleriyle süslenen saksılar sokağa yerleştirilirken, atölye çalışmaları ve sanatsal etkinliklerde kullanılmak üzere 15 adet ahşap stant hazırlandı. Kilit taşı yol ve merdiven düzenlemeleriyle alanın fiziki koşulları iyileştirilirken, merkezin duvarları da sanatçılarımızın çalışmalarıyla renklendirildi.